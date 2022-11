Steirischer Tourismus erreicht Vorkrisenniveau

Nach zwei Jahren der Pandemie erreichte der steirische Tourismus mit 7,8 Millionen Nächtigungen in diesem Sommer ein erfolgreiches Comeback. Dies teilte Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) am Wochenende mit. So hätten inländische Gäste der Steiermark ihre Treue gehalten und auch auf den internationalen Märkten wurden Zuwächse erzielt. Damit könne man auch optimistisch in die Wintermonate blicken, so Eibinger-Miedl.

Nachdem Die Steiermark beim Tourismusjahresergebnis nur noch bei 8,3 Millionen Nächtigungen lag, sei sie heuer wieder bei über 12,5 Millionen Nächtigungen angelangt. Davon seien 2,3 Millionen Nächtigungen aus den internationalen Märkten, knapp eine Million davon aus Deutschland, gewesen.

Gemessen wird das Ergebnis von November 2021 bis Oktober 2022. Gegenüber 2021 konnte ein plus von 10,3 Prozent der Gäste und 5,5 Prozent der Nächtigungen erzielt werden. Auch gegenüber dem Vorkrisenniveau 2019 wurden Steigerungen von 3,4 Prozent bei den Gästen und 6,4 Prozent bei den Nächtigungen erreicht.

Laut Michael Feiertag, Geschäftsführer des Steirischen Tourismus und Standortmarketings, sei der Tourismus in einigen steirischen Regionen wichtigster Wirtschaftsfaktor.

APA/Red.