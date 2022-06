Steiermark Tourismus feierte Grüne Nacht

So lange ist es bereits her, dass der Markenkern aus der Taufe gehoben wurde. Und – fast – jährlich wird er mit neuen Ideen aufgeladen. Zeit, diese Markenidee auch einmal gründlich zu feiern. Und der lauschige Garten von Steiermark Tourismus in Graz-St. Peter bildet die passende Location. Für gute Laune sorgte die Musik vom Duo Big Mama.

Getrübt wurde der Abend ein wenig durch den letzten Arbeitstag von Erich Neuhold. Doch der nutzte die Gelegenheit, sich gutgelaunt persönlich von Partnern und Wegbegleitern zu verabschieden. In seiner Rede ließ er schließlich noch einmal die letzten acht Jahre Revue passieren. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und STG-Geschäftsführer Michael Feiertag bedankten sich für sein Wirken mit einer Steiermark-Herzbank. Die Erlebnisregionen verabschiedeten sich mit einem Geschenkkorb mit regionalen Köstlichkeiten.

Viel Applaus gab es zudem unter anderem von Christian Contola (Thermen- & Vulkanland), Claudia Flatscher (Erzberg Leoben), Susanne Haubenhofer und Dieter Hardt-Stremayr (Erlebnisregion Graz), Melanie Koch (Südsteiermark), Mathias Schattleitner (Schladming-Dachstein), Manuela Machner (Erlebnisregion Murtal), Stefan Schindler (Oststeiermark), Stephanie Zündel (Hochsteiermark), Daniel Berchthaller (Reiteralm), Philip Borckenstein-Quirini (Therme Loipersdorf), Christian Rotter (H2O-Therme Sebersdorf), Berhard Micheltisch (Tauplitz), Gabriele Grandl (Busreisen Steiermark), Wolfgang Grimus (Flughafen Graz), Astrid Schoberer- Németh und Obmann Hans Schwaiger (Urlaub am Bauernhof), Markus Schmalhardt (TUI Blue), Johann Spreitzhofer (WK Österreich), Bernhard Stejskal (Naturparke Steiermark), Alois Stadlober (Langlauf-Legende), Lisa Weddig (Österreich Werbung), Michael Duscher (NÖ Werbung), Hary Prinz (Schauspieler), Eva Herzig (Schauspielerin), Gerhard Liebmann (Schauspieler), Claudia Rossbacher (Krimiautorin), Michael Schlamberger (Regisseur), Patrick Edlmayr (elements.at) oder Markus Kümmel (bergfex.at).