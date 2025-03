Stay Spiced!-Store eröffnet in Wien

Am 12. März 2025 eröffnete die österreichische Gewürzmarke Stay Spiced! ihren neuesten Store in der Westfield Shopping City Süd, einem der größten Einkaufszentren Europas. Es ist der zweite Store in Österreich, nach dem Standort im Salzburger Europapark. Mit der Eröffnung in Vösendorf bringt die Marke ihre umfangreiche Auswahl an Gewürzen und Geschmacksrichtungen noch näher zu den Küchenabenteurern und Hobbyköchen, die auf der Suche nach neuen kulinarischen Erlebnissen sind.

Der Store erstreckt sich über 70 Quadratmeter und bietet das gesamte Stay Spiced!-Sortiment, von Klassikern wie Salz und Pfeffer bis hin zu innovativen Gewürzmischungen und limitierten Sonderserien.

“Unser Sortiment richtet sich an sowohl Hobbyköche als auch Profis, und was bei unseren Gastronomiekunden bereits beliebt ist, findet zunehmend auch im privaten Kochen Anklang“, erklärt Lukas M. Walchhofer, geschäftsführender Gesellschafter von Stay Spiced!.

Live-Cooking-Events und Verkostungen

Das Geschäft versteht Gewürze nicht nur als Zutaten. Sie sind Botschafter von Herkunft, Qualität und Leidenschaft und verbinden kulinarische Traditionen aus aller Welt. Das Sortiment umfasst über 365 Gewürzmischungen und mehr als 160 Reingewürze, die das Kochen zu einem genussvollen und inspirierenden Erlebnis machen.

Neben dem regulären Angebot wird der neue Store durch regelmäßige Live-Cooking-Events, Verkostungen und persönliche Beratung von Gewürzexperten bereichert. Besucher:innen können sich auf eine interaktive Erfahrung freuen, die es ihnen ermöglicht, neue Gewürze zu entdecken und ihre Kochfähigkeiten zu erweitern. Mit dem neuen Standort in der SCS möchte Stay Spiced! die Nähe zu seinen Kunden stärken und gleichzeitig ein inspirierendes Umfeld für alle schaffen, die Wert auf hochwertige Zutaten und ein außergewöhnliches Genusserlebnis legen.

(PA/red)