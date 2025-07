Sommerfrische im Salzburgerhof Zell am See

Inmitten der eindrucksvollen Landschaft des Salzburger Landes gelegen, vereint der Salzburgerhof alpine Eleganz mit herzlicher Gastfreundschaft. Die Lage im Zentrum von Zell am See, nur wenige Schritte vom Ufer des Sees entfernt, bietet ideale Voraussetzungen für eine erholsame Auszeit – mit Blick auf die Schmittenhöhe und Zugang zu Wanderwegen, Golfplätzen oder Wassersportangeboten.

Das Herzstück des Hauses ist das großzügige Wellness-Schlössl mit 3.500 m² Fläche, mehrfach ausgezeichnet mit drei Relax-Lilien. Zwischen Sauna, Sole-Dome und ruhigen Gartenanlagen bietet sich Raum zum Loslassen. Aktivprogramme wie Qi Gong oder Pilates runden das Angebot ab. Auch Golfer:innen kommen auf ihre Kosten: Eine der modernsten Indoor-Golfanlagen Europas ermöglicht ganzjähriges Training, auf Wunsch mit professioneller Begleitung.

Kulinarik mit Anspruch

Die Küche im Salzburgerhof trägt seit Jahren drei Gault-Millau-Hauben – Küchenchef Stefan Reiter und sein Team zelebrieren fein abgestimmte Menüs zwischen alpiner Tradition und internationaler Kreativität. Ob im Rahmen der Gourmetpension oder im stilvollen Ambiente der Salzburger Stube: Die Weinkarte von Diplom-Sommelier Günther Rettenbacher begleitet den Abend ebenso niveauvoll wie die Patisserie den Nachmittag.

Dass sich Genuss und Entspannung in Zell am See nicht ausschließen, sondern gegenseitig beflügeln, ist auch dem eingespielten Führungsduo zu verdanken: Bettina Tiefenbacher und Melanie Scheffenacker leiten den Salzburgerhof seit Ende 2023. Beide bringen langjährige Erfahrung in renommierten Häusern im In- und Ausland mit. Tiefenbacher, seit Jahrzehnten mit der Gastgeberfamilie Holleis verbunden, kehrte nach erfolgreicher Direktion in Kroatien zurück an ihre erste Wirkungsstätte. Scheffenacker wiederum sammelte u. a. in Tirol, am Tegernsee und in Dubai internationale Expertise – und bringt frische Impulse für das Traditionshaus.

Bewusst diskret, bewusst beständig

Der Salzburgerhof verzichtet auf großes Aufsehen – und setzt stattdessen auf kontinuierliche Qualität, individuelle Betreuung und eine Atmosphäre, die Stammgäste ebenso schätzen wie neue Besucher:innen. In 70 edel eingerichteten Zimmern und Suiten begegnet einem jener unaufdringliche Luxus, der auf Details beruht und Raum zum Ankommen schafft. Die Gastgeberfamilie Holleis hat mit dem Salzburgerhof ein Hotel geschaffen, das sich seiner Geschichte bewusst ist.

(red)