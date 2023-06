Silvretta-Hochalpenstraße ab 8. Juni wieder geöffnet

Die Wintersperre der bei Ausflüglern beliebten Silvretta-Hochalpenstraße wird am Donnerstag, 8. Juni, ab 6.00 Uhr aufgehoben. Das teilte die Golm Silvretta Lünersee Tourismus GmbH als Betreiberin der mautpflichtigen Passroute zwischen Vorarlberg und Tirol am Dienstag mit. Nach umfassenden Instandhaltungs- und Sicherungsmaßnahmen könne die Wintersperre nun wieder aufgehoben werden, so Geschäftsführer Markus Burtscher.

Die 22,3 Kilometer lange Verbindung zwischen Partenen im Montafon und Galtür in Tirol schlängelt sich in 34 Kehren durch das hochalpine Gelände, höchster Punkt ist die Bieler Höhe (2.032 Meter). Wegen der Witterungsbedingungen ist die Befahrbarkeit der Straße, die Werk und Eigentum der Illwerke/VKW ist, jeweils auf die Sommermonate (Juni bis Oktober) beschränkt. Vor der Öffnung im Frühsommer müssen jedes Jahr umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden.

APA/Red.