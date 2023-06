Sicherheitspersonal in Heathrow will über den Sommer streiken

Reisenden am Londoner Flughafen Heathrow droht ein harter Sommer: Wie die Gewerkschaft Unite am Mittwoch 7. Juni mitteilte, will das Sicherheitspersonal des Airports in den Sommermonaten Juli und August die Arbeit niederlegen – die Beschäftigten fordern mehr Gehalt. Streiken wollen demnach über 2000 Sicherheitsleute an den Terminals 3 und 5.

Die Ausstände sind zwischen dem 24. Juni und dem 27. August geplant, insgesamt sind 31 Streiktage angesetzt, wie Unite weiter mitteilte. In diese reisestarke Zeit fällt neben den Ferien auch ein langes Wochenende und das Islamische Opferfest von Ende Juni bis Anfang Juli.

Mit „Verspätungen, Störungen und Annullierungen“ von Flügen müsse wegen der Streiks gerechnet werden, warnte die Gewerkschaft. Von den Arbeitgebern forderte sie ein „faires“ Lohnangebot für das Sicherheitspersonal in Heathrow. Bleibe das aus, werde weiter gestreikt.

Großbritannien war im vergangenen Jahr von einer ganzen Reihe von Streiks in verschiedenen Sektoren geprägt, unter anderem gingen Beschäftigte bei der Bahn, bei der Post, im Bildungswesen und im Gesundheitswesen in einen Ausstand. Grund ist die hohe Inflation, die die Reallöhne und damit die Kaufkraft der Britinnen und Briten schmälert.

Im April war die Teuerung zwar zurückgegangen, sie blieb jedoch mit 8,7 Prozent auf einem hohen Niveau. Vor allem die Lebensmittelpreise zogen deutlich an.

APA/Red.