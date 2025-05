SHIKI eröffnet Boutique mit Sakethek

Mit der neuen SHIKI Boutique | Sakethek im ersten Bezirk setzt Joji Hattori ein Ausrufezeichen. Der international tätige Dirigent und Gastronom erweitert sein preisgekröntes Restaurant SHIKI um einen kuratierten Raum, der japanische Kultur in ihrer Tiefe erfahrbar machen will – visuell, haptisch und geschmacklich. Präsentiert werden exklusive Kunsthandwerke aus Japan und eine Auswahl an Premium-Sake, die vor Ort verkostet und erworben werden können.

Die Boutique besticht durch zurückhaltendes Design und eine klare Formensprache. In maßgefertigten Möbeln finden sich handverlesene Einzelstücke: Lackwaren, Zinnarbeiten, Porzellan, Textilien und Messer aus japanischen Manufakturen, viele davon erstmals in Europa erhältlich. Daneben steht die eigens konzipierte Sakethek im Mittelpunkt: Verkostungssets und persönliche Beratung durch Sake-Expertin Yuri Iwata eröffnen Einblicke in die Vielfalt japanischer Braukunst. Ihr Netzwerk umfasst über 100 Sake-Brauereien, mit denen sie eng zusammenarbeitet.

Joji Hattori ist der Eigentümer und Gründer des Restaurants SHIKI in Wien. Er hat das Restaurant 2015 eröffnet und ist sowohl konzeptioneller Kopf als auch Betreiber. Als international tätiger Dirigent bringt er seine japanisch-europäische Herkunft und seine persönliche Leidenschaft für Ästhetik und Kulinarik in das Projekt ein.

Ost und West in Balance

Die Boutique bietet nicht nur japanische, sondern auch europäische Handwerkskunst. Exklusiv für SHIKI entwarf Natascha von Abensperg und Traun eine Kleiderkollektion, die fernöstliche Anmutung mit heimischer Schneiderkunst verbindet. Das Ergebnis ist ein Hybrid aus Kulturen – ganz im Sinne Hattoris, der seine Projekte stets als Brücken zwischen Japan und Europa versteht.

Das Restaurant SHIKI samt der neuen SHIKI Boutique | Sakethek befindet sich an folgender Adresse:

SHIKI Boutique | Sakethek

Krugerstraße 3, 1010 Wien

+43 1 512 77 10

www.shiki.at

(PA/red)