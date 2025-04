Das Thema Nachwuchsförderung liegt dem Verein Niederösterreichische Wirtshauskultur bei der Veranstaltungsreihe „Schule macht Wirtshaus! – Wirtshaus macht Schule!“ am Herzen. In diesem Projekt ist neben dem theoretischen Wissen der Schüler auch handwerkliches Können gefragt.

Schüler übernehmen für einen Abend

Die Jugendlichen übernehmen die komplette Organisation des Abends und planen ein regionales 4-Gänge-Menü samt Weinbegleitung. Dabei erhalten sie Unterstützung von der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, die mit fachlichem Rat zur Seite steht. Je vier Schüler aus den Tourismusschulen St. Pölten, Retz, Krems und Semmering führen die Gäste in Küche und Service, während zwei weitere die rund 50 Gäste durch den Abend begleiten. Pro Schule sind zwei der Schüler für die kulinarische Zubereitung in der Küche und zwei Schüler für die Gäste zuständig. Insgesamt nehmen in diesem Jahr 80 Nachwuchskräfte an der Veranstaltung teil. Barbara Sablik-Baumgartner, Direktorin der Tourismusschulen Retz, erklärte die Vorteile für die Schüler: „Der Abend war ein Erlebnis für alle. Die Jugendlichen lernen für´s Leben und sind mittendrin im Geschehen. Natürlich profitieren sie auch sehr von den Erfahrungen der Profis, die von Betrieb und Organisation eines Wirtshausbetriebes über die praktische Arbeit in der Küche und mit dem Gast im Servicebetrieb aus ihrem Alltag berichten und dem Nachwuchs wertvolle Tipps aus der Praxis mitgeben können!“

Starke Partnerschaft

Der erste Abend der diesjährigen Reihe fand am 31. März im Hopfeld-Dreikönigshof im Weinviertel statt. Die Partnerschaft von Niederösterreich Werbung und der Niederösterreichischen Wirtshauskultur ist auch in diesem Jahr ein wichtiger Baustein des Projekts. Michaela Zeiler, Bereichsleiterin für Themen- und Partnermanagement bei der Niederösterreich Werbung, erklärte, dass „der Verein Niederösterreichische Wirtshauskultur in Zusammenarbeit mit den Tourismusschulen St. Pölten, Retz, Krems und Semmering ein starkes Zeichen für die Nachwuchsförderung in Niederösterreichs Gastronomie“ setzt. „Ziel ist es, junge Talente zu fördern, ihr erlerntes Wissen in die Praxis umzusetzen und die Werte der Niederösterreichischen Wirtshauskultur zu vermitteln.“

Wertvolle Unterstützung

Bei den kulinarischen Abenden liegt die komplette Verantwortung für die Organisation, Küchenarbeit, Dekoration und Service in den Händen der Jugendlichen, die dabei wertvolle Tipps von den Profis der Niederösterreichischen Wirtshauskultur erhalten. Die Gäste, darunter Lehrkräfte und geladene Personen, genießen die Menüs. Unterstützt wird die Reihe von den Fachgruppen Hotellerie und Gastronomie der Wirtschaftskammer Niederösterreich sowie von den Firmen Schremser Bier, Zwettler Bier, Julius Meinl und Vöslauer. Harald Pollak, Obmann der Niederösterreichischen Wirtshauskultur, zeigte sich beeindruckt: „Es ist sehr schön zu sehen, mit welcher Freude und mit welchem Engagement die jungen Leute hier am Werk sind!“ Weitere Termine der Veranstaltungsreihe sind der 9. April, der 22. April, der 20. Mai und der 28. Mai in unterschiedlichen Gasthöfen und Wirtshäusern.

