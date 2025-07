Schlumberger doppelt prämiert beim Salon 2025

Die österreichische Traditionskellerei Schlumberger kann sich erneut über nationale Anerkennung freuen: Beim diesjährigen Salon Österreich Wein 2025, einem der wichtigsten Wettbewerbe der heimischen Wein- und Sektbranche, wurden zwei ihrer Schaumweine in die Liste der besten Produkte des Jahres aufgenommen. Ausgezeichnet wurden der „Schlumberger Sekt Austria Reserve Cuvée 1842“ und der „Schlumberger Rosé Brut“.

Salon Österreich als Maßstab

Seit über 35 Jahren gilt der Salon Österreich Wein als verlässlicher Gradmesser für die Qualität heimischer Weine und Sekte. Jährlich werden etwa 7.000 Einreichungen von einer Fachjury im Rahmen strenger Blindverkostungen bewertet. Die besten Produkte finden schließlich Eingang in den Salon, unterteilt in verschiedene Kategorien wie „Sekt Austria“ oder „Sekt Austria Reserve“. Die Aufnahme wird von der Branche als eine der höchsten Auszeichnungen gewertet.

Kellermeisterin sieht Bestätigung

Kellermeisterin Aurore Jeudy sieht in der doppelten Auszeichnung eine Bestätigung für das Streben des Hauses nach kompromissloser Qualität: „Die doppelte Aufnahme in den Salon erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Sie ist eine wertvolle Bestätigung für unser tägliches Streben nach handwerklicher Perfektion und für den Weg, den wir bei Schlumberger konsequent gehen: höchste Sektqualität, regional verwurzelt sowie national und international anerkannt“, erklärt Jeudy.

Schlumberger Sekt Austria Reserve Cuvée 1842

Nur acht Schaumweine wurden heuer in die exklusive Kategorie „Sekt Austria Reserve“ aufgenommen. Darunter die „Cuvée 1842“, Jahrgang 2015. Der Sekt stammt aus Niederösterreich und wurde nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt. Bis zu 30 Monate auf der Hefe gereift, zeigt der Sekt ein komplexes Aromenspiel: Feige, gelbe Pflaume, Mokka und Walnuss in der Nase, ergänzt durch Noten von Waldhonig, Vanille und getoastetem Brioche am Gaumen. Die Cuvée besteht aus zwei Dritteln Chardonnay und einem Drittel Pinot Noir und eignet sich laut Empfehlung besonders zu Pilzgerichten, Trüffel, Innereien sowie kräftigem Käse und Schmorgerichten.

Schlumberger Rosé Brut

Ebenfalls ausgezeichnet wurde der „Schlumberger Rosé Brut“, Jahrgang 2022. Die Cuvée aus österreichischem Pinot Noir, Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt stammt aus dem Burgenland und überzeugt mit fruchtigen Aromen von Johannis- und Waldbeeren sowie floralen Noten von Pfingstrosen. Der Rosé zeigt sich am Gaumen elegant und strukturiert – ein vielseitiger Begleiter etwa zu gegrilltem Lachs, asiatischer Küche oder auch süßen Desserts wie Schokoladenfondue.

