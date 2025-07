Schloss Mittersill vereint Tradition und Modernität

Hotel Schloss Mittersill empfängt seine Gäste hoch über der Stadt mit einem eleganten Ambiente und einem Ausblick, der zur entspannten Auszeit vom Alltag einlädt. Das Haus verbindet Geschichte mit modernem Komfort und bietet seinen Besuchern die Nähe zur unberührten Natur des Nationalparks Hohe Tauern. Gäste finden hier nicht nur ein besonderes Hotel, sondern auch Raum für Erholung und neue Erlebnisse.

Aktivitäten und Naturerlebnisse

Die Umgebung von Schloss Mittersill lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein. Wanderungen und Radtouren führen durch beeindruckende Berglandschaften, während Spaziergänge etwa ins nahegelegene Hochmoor Wasenmoos mit seinen einzigartigen Heidelbeer-Fichtenwäldern einladen. Ob Barfußgehen im Schlossgarten oder Sonnenbaden im Liegestuhl – die Möglichkeiten zur individuellen Entdeckung sind vielfältig. Das Rauschen der Schösswendklamm begleitet Wanderer zum Naturjuwel Hintersee, das bei jedem Wetter mit seiner klaren, ruhigen Atmosphäre beeindruckt. Nordic Walking, leichte Waldspaziergänge, Gipfeltouren oder Ausflüge zu glasklaren Bergseen – der Nationalpark Hohe Tauern sowie die benachbarten Kitzbüheler Alpen bieten Besuchern eine Fülle von Naturerlebnissen und Panoramen, die Naturfreunde begeistern. Golfspieler finden am 18-Loch-Golfclub Nationalpark Hohe Tauern in Mittersill beste Bedingungen. Weitere acht Golfplätze in der Region erweitern das Angebot und machen die Umgebung zu einem attraktiven Ziel für Golfliebhaber. Zudem bietet die Region das ganze Jahr über vielfältige kulturelle Veranstaltungen, die authentische Einblicke in das ländliche Leben und seine Traditionen ermöglichen.

Komfort im Schloss

Das Wohnambiente im Hotel Schloss Mittersill verbindet Geschichte und zeitgemäßen Luxus. In den individuell gestalteten Zimmern und Suiten ist die Schlossgeschichte lebendig spürbar. Originale mittelalterliche Mauern, handverlesene Antiquitäten und ausgesuchte Kunstwerke schaffen eine Atmosphäre von Stil und Komfort. Historische Kamine sorgen für Gemütlichkeit, während einige Suiten mit besonderen Extras wie privaten Saunen oder großzügigen Raumhöhen überraschen. Der Blick aus den Fenstern eröffnet beeindruckende Aussichten auf die umliegende Bergwelt. Jeder Raum erzählt seine eigene Geschichte und erinnert an berühmte Persönlichkeiten, die hier einst zu Gast waren – von Henry Ford bis Coco Chanel. So entsteht ein harmonisches Zusammenspiel aus Tradition und zeitgemäßem Wohlfühlambiente, das zum Verweilen einlädt.

Schlossgarten und Spa

Der Schlossgarten bietet einen ruhigen Rückzugsort zum Entspannen. Ob Meditation, Yoga oder ein gutes Buch – hier können Gäste abschalten und neue Energie tanken. Umgeben von altem Baumbestand und einer vielfältigen Natur lässt sich der Alltag vergessen. Das angrenzende Schloss Spa ergänzt das Angebot mit Wellness auf höchstem Niveau. Von den Ruheräumen aus genießen Besucher einen beeindruckenden Blick auf die Bergwelt. Saunen und ein beheizter Außenpool laden zum Wohlfühlen ein, während erfahrene Spa-Experten mit hochwertigen Produkten für körperliches und seelisches Gleichgewicht sorgen.

Kulinarische Vielfalt aus der Region

Die Schlossküche verwendet sorgfältig ausgewählte Zutaten aus der Region und reflektiert damit die Vielfalt der umliegenden Natur. Die kulinarische Qualität wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einer Haube von Gault&Millau und zwei Gabeln von Falstaff. Im Schlossrestaurant sorgen erlesene Weine aus dem historischen Weinkeller für besonderen Genuss. Ob im Kaminzimmer, im Gewölbekeller oder im Glashaus mit Panoramablick auf die Hohen Tauern und die Kitzbüheler Alpen – das Ambiente lädt zu unvergesslichen Genussmomenten ein.

