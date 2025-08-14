Sax Paris: Neues Luxushotel mit Ausblick

Mit dem Sax Paris hat Hilton im 7. Arrondissement ein neues Luxushotel eröffnet – und damit das erste Haus der Marke LXR Hotels & Resorts in Frankreich. Untergebracht in einem denkmalgeschützten neugotischen Gebäude von 1899, verbindet das Haus historische Architektur mit modernem Komfort und Panoramablick über die Stadt.

Eleganz zwischen Eiffelturm und Musée d’Orsay

Nur wenige Gehminuten von Pariser Wahrzeichen wie dem Eiffelturm, dem Musée d’Orsay und dem Jardin du Luxembourg entfernt, bietet das Sax Paris 118 Zimmer und Suiten, zwei Restaurants, eine Cocktailbar, einen Garten mit beheiztem Außenpool sowie ein Fitness- und Spa-Center.

Das Design spiegelt den Stil des linken Seine-Ufers wider: Baccarat-Kronleuchter, Kunstwerke zeitgenössischer Künstler und ein vom Studio Ravn gestalteter Garten prägen das Ambiente.

Kulinarik mit Pariser und japanischen Akzenten

Für die Gastronomie zeichnet Küchenchef David Maroleau verantwortlich, der im Restaurant Le Sax französische Küche in entspanntem Rahmen serviert. Das Dachrestaurant Kinugawa Rive Gauche kombiniert Pariser Eleganz mit japanischer Kochkunst – inklusive einer Bar, in der Klassiker mit Yuzu und Shiso neu interpretiert werden.

Mit Concierge-Service, individuell gestaltbaren Erlebnissen wie privaten Seine-Fahrten oder Gourmet-Picknicks sowie einer exklusiven Ausstattung will das Sax Paris ein Treffpunkt für Gäste und Einheimische gleichermaßen sein.

