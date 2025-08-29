Savoia Excelsior – Stilvoll am Golf von Triest

Wer nach Triest reist, trifft unweigerlich auf den Hauch der alten Monarchie. Zwischen Hafen, Piazza Unità d’Italia und Canal Grande erhebt sich das Savoia Excelsior Palace – ein Bauwerk, das bereits bei seiner Eröffnung 1911 als „das luxuriöseste Hotel der Monarchie“ galt. Die weiße Fassade wendet sich dem Meer zu, während im Inneren eine Atmosphäre herrscht, die den Gast sofort in die Welt der großen Grandhotels Mitteleuropas versetzt.

Die Restaurierung 2009 brachte die Belle-Époque-Details zurück: farbige Glasfenster, Stuckdecken, historische Möbel und Mosaike, die heute im Sonnenlicht erstrahlen. Alles wirkt groß, hell, repräsentativ – und doch nicht abgehoben.

Wohnen mit Weitblick

144 Zimmer und Suiten wurden klassisch, aber nicht überladen gestaltet. Wer Glück hat, blickt von seinem Balkon über den Golf bis zum Castello di Miramare. Selbst die größeren Suiten, ausgestattet mit Calacatta-Marmor-Bädern und großzügigen Salons, vermitteln weniger steife Etikette als gelassene Eleganz. Das macht den Aufenthalt bemerkenswert unprätentiös.

Teil der Stadt

Das Hotel ist nicht bloß für internationale Gäste konzipiert, sondern auch für Triest selbst. In der Bibliothek oder im „Le Rive Lounge Bar“ treffen sich Geschäftsleute, Künstler und Flaneure. Der Küchenchef Andrea Stoppari interpretiert regionale Klassiker mit geübter Hand – von frischem Fisch bis zum Schnitzel als augenzwinkernder Gruß an die Habsburger Vergangenheit.

Das Savoia Excelsior Palace ist ein Haus, das den Spagat zwischen historischem Glanz und heutiger Zugänglichkeit meistert. Wer Triest als Verbindung von Italien und Österreich erleben möchte, findet hier die passende Bühne – stilvoll, zentral, mit einer Preisgestaltung, die weniger elitär ist, als man zunächst vermutet.

Infos: collezione.starhotels.com

