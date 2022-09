Saudi-arabische Mega-Stadt „Neom“ soll eigene Fluglinie erhalten

„Neom“ ist der Name der Utopia gleichen Vorstellung einer Mega-Planstadt Saudi-Arabiens, die in dem Land neu entstehen soll. Klimagerecht und unabhängig soll die Stadt mit Solar- und Windenergie versorgt werden, um so nicht mehr vom Erdöl anhängig zu sein. Mithilfe von Lufttaxis, von denen bereits die ersten bei Volocopter bestellt wurden, sollen Einwohnende und Besucher transportiert werden. Entstehen soll „Neom“ auf einer Fläche von 26.500 Quadratmetern. Und noch eine Besonderheit soll sich unter „utopischen“ Himmel etablieren: Anders als im Rest des Landes sollen sich Frauen in er Mega-Stadt nicht verschleiern müssen und auch Alkohol soll erlaubt sein. Damit strebt man an „Neom“ zu einer Tourismus-Hochburg zu machen. Darüber hinaus soll eine 170 Kilometer lange, aber nur 200 Meter breite gläserne Wohnsiedlung namens „The Line“ die Stadt einsäumen.

Die Zeitung Arabian Business berichtete, dass „Neom“ eine eigene Airline bekommen soll. Damit wäre es die dritte Nationalfluglinie des Landes – neben Saudia und der neuen RIA. Der Flughafen Neom existiert bereits. Auch steigen bereits von dort die ersten Maschinen in die Lüfte – das einzige internationale Ziel ist derzeit allerdings Dubai. Um die Stadt richtig zu vermarkten, brauche es eine eigene Fluggesellschaft, so eine Quelle zu Arabian Business. Wie lange die Errichtung von „Neom“ noch andauern wird, ist allerdings ungewiss.

PA/ Red.