Salzburger Eismacher mit neuem Weltrekord

Eis zählt zu den beliebtesten Süßspeisen weltweit und überrascht immer wieder mit neuen Geschmacksrichtungen und kreativen Ideen. Während viele Menschen sich an klassischen Varianten wie Vanille oder Schokolade erfreuen, setzen innovative Eismacher zunehmend auf außergewöhnliche Kreationen. Ein herausragendes Beispiel dafür liefert nun ein Salzburger Unternehmer.

Celal Karaarslan, Inhaber der Salzburger Eissalon-Kette „Alpz Gelato“, hat mit 1.301 verschiedenen Eissorten einen außergewöhnlichen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Von klassischen Sorten bis hin zu kreativen und sogar bizarren Geschmackserlebnissen reichte die Palette der Eiskreationen. Karaarslan stellte diese beeindruckende Vielfalt in nur 18 Tagen zusammen und übertraf damit den bisherigen Rekord aus Abu Dhabi deutlich.

Dieser spektakuläre Rekordversuch fand im türkischen Wintersportort Çambaşı in der Region Ordu statt, wo Karaarslan neben seinen Salzburger Filialen weitere Eissalons betreibt. Seine kreativen Geschmackskompositionen reichten weit über die üblichen Klassiker wie Vanille, Schokolade und Erdbeere hinaus. Insbesondere die kulinarische Vielfalt der Schwarzmeerregion, die für ihre hochwertigen Haselnüsse und vielfältigen Honigsorten bekannt ist, inspirierte zahlreiche der neuartigen Eisvariationen.

Allein 54 unterschiedliche Sorten Haselnusseis und mehrere innovative Honigeiskreationen waren Teil der beeindruckenden Sammlung. Daneben fanden sich aber auch außergewöhnliche und teils skurrile Kreationen in der Liste der 1.301 Sorten wieder. So konnten sich die Tester unter anderem durch ungewöhnliche Geschmacksrichtungen wie Paprika, Spinat, Kidneybohnen sowie Sardellen- und Thunfisch-Eis probieren. Jede Sorte wurde von Karaarslan und seinem Team sorgfältig entwickelt, genau dokumentiert und schließlich von einer offiziellen Jury verkostet, um den strengen Anforderungen der Guinness World Records gerecht zu werden.

Karaarslan und seine Ehefrau arbeiteten insgesamt sechs Jahre an der Entwicklung und Perfektionierung dieser Eisrezepte. Besonders wichtig war ihnen dabei das Thema Nachhaltigkeit: Sämtliche Sorten wurden nach dem Rekordversuch vollständig von Gästen aufgegessen, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.

In Zukunft müssen Salzburger und Besucher der Stadt nicht auf diese Weltrekord-Sorten verzichten. Celal Karaarslan plant, einige der ausgefalleneren Eiskreationen regelmäßig in seinen Salzburger Eissalons anzubieten. Die genauen Sorten bleiben eine Überraschung, doch mutige Eisliebhaber könnten bald Gelegenheit erhalten, sich von den ungewöhnlichen Geschmacksrichtungen wie Fisch- oder Spinateis selbst zu überzeugen und so an diesem außergewöhnlichen Rekord teilzuhaben.

