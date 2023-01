Salzburg Airport präsentiert Sommerflugplan

In diesem Sommer heißt es auch von der Mozartstadt aus wieder nach Sommer, Sonne, Ferien entfliehen. In erster Linie nach Griechenland, das sich schon bisher als beliebte Destination erwies. Eurowings und der Reiseveranstalter TUIverbinden Salzburg wöchentlich mit Karpathos, Korfu, Kos und Zakynthos. Nach Kreta und Rhodos geht es sogar drei Mal wöchentlich.

Fast täglich bringt der Flieger Sonnenhungrige von Salzburg auf die Baleareninsel Mallorca. Wer vielleicht einmal eine andere Party-Insel einschieben will: Zwei Mal wöchentlich geht es in diesem Sommer mit Eurowings auch nach Ibiza. Ebenso oft steuert der Carrier zudem Olbia auf der Insel Sardinien an. Am italienischen Festland wird Kalabrien angeflogen.

Dazu bleibt die Ganzjahresverbindung Ägypten mit dem Badeparadies Hurghada, das zweimal pro Woche angeboten wird. Außerdem fliegt Eurowings nach Zypern und Corendon bietet drei wöchentliche Flüge nach Antalya an. Der Reiseveranstalter-Partner Rhomberg wird die Calvi auf Korsika wieder ins Programm aufnehmen.

Doch nicht nur Feriendestinationen, auch Städtereisen lassen sich von Salzburg aus starten. So geht es mit Eurowings in die deutschen Metropolen Berlin, Hamburg, Köln und Düsseldorf. Lübeck Air bringt Passagiere in die Hansestadt Lübeck. British Airways und easyJet fliegen nach London Gatwick und Ryanair bietet London Stansted an.

Nach Amsterdam fliegt Transavia zweimal pro Woche. Istanbul wird täglich von Turkish Airlines angesteuert. Nach Dubai lockt flydubai.