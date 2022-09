Ryanair-Passagierzahlen im August erneut auf Allzeithoch

Der irische Billigflieger Ryanair hat im August zum vierten Mal in Folge so viele Fluggäste wie noch nie in einem Monat befördert. Mit 16,9 Millionen Passagieren übertraf die Fluggesellschaft den im Vormonat erreichten Rekord von 16,8 Millionen, wie Ryanair mitteilte. Im August 2019, vor Ausbruch der Coronapandemie, lag die Anzahl bei 14,9 Millionen Reisenden.

Der durchschnittliche Anteil leerer Sitze pro Flug lag wie im Vormonat auf dem Vorkrisenniveau von vier Prozent. Der europäischen Flugsicherungsagentur Eurocontrol zufolge führte Ryanair in der vergangenen Woche durchschnittlich mehr als 3.000 Flüge pro Tag durch und damit fast doppelt so viele wie der nächstgrößere Konkurrent easyJet.

Der Rekord bei den Passagierzahlen treibt Ryanair in die Höhe. Die Aktien des irischen Billigfliegers steigen in der Spitze um 1,9 Prozent. Die Titel des Konkurrenten Easyjet notieren 0,9 Prozent im Plus.

apa