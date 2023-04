Ryanair betreibt ab jetzt alle Amsterdam-Flüge mit nachhaltigerem Treibstoff

Ryanair gab am Mittwoch (12. April) bekannt, dass sie ihre Partnerschaft mit Neste, einem Anbieter von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF), ausgeweitet hat und ab dem 1. April ihren gesamten Flugplan am Amsterdam Airport Schiphol (AMS) mit einer 40-prozentigen SAF-Mischung betreiben wird.

Diese Steigerung des SAF-Einsatzes soll einen Schritt in Richtung des Zieles von Ryanair, bis 2030 12,5 Prozent der Flüge mit SAF zu betreiben, und unterstützt die Dekarbonisierungsziele der Airline. Geplant sei eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 32 Prozent, so Ryanairs Director of Sustainability, Thomas Fowler

PA/Red.