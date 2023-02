Reiseziele, die total überbewertet sind

Eine Studie hat Touristen-Rezensionen für 85 beliebte Städteziele weltweit – inklusive Wien – ausgewertet, um herauszufinden, welche Ziele ihre Besucher am häufigsten enttäuscht haben.

Wien auf Platz 61 im internationalen Ranking der Reiseziele, die Besucher besonders häufig enttäuschen. 8,5 Prozent der Wien-Touristen fahren enttäuscht nach Hause, zeigt eine Auswertung von Online-Bewertungen. Von 20 untersuchten Attraktionen in Wien enttäuscht der Prater die internationalen Gäste am häufigsten. Die Enttäuschungquote liegt bei 24,9 %.

Ranking hilft dabei, die Bucketliste zu überdenken: Bangkok, Singapur, Antalya, aber auch London, Paris und Tokio enttäuschen Touristen überproportional häufig.

Vereinigtes Königreich, 9. Februar 2023 – Vor dem Hintergrund, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher bereits in den Reiseplanungen für das laufende Jahr stecken, hat kingcasinobonus.uk eine Rangliste der Städteziele veröffentlicht, die Touristen am häufigsten enttäuscht haben.

Das Ranking enthält 85 der beliebtesten Reiseziele weltweit und ist das Ergebnis einer umfassenden Auswertung von Rezensionen und Bewertungen auf TripAdvisor durch professionelle Datenanalysten. Ziel der Studie ist es, bekannte Reiseziele auf ihre Attraktivität für Touristen zu überprüfen und Reisende bei ihren Reiseplänen zu unterstützen.

Must-see Places auf dem Prüfstand: Sind sie wirklich noch eine Reise wert?

Nicht wenige Menschen haben eine eigene Bucketliste voller Reisezielen und Sehenswürdigkeiten, die sie im Laufe ihres Lebens unbedingt besuchen wollen. Zu den bekanntesten Städten, von denen gesagt wird, dass man sie einmal gesehen haben muss, gehören zum Beispiel Paris, New York City, Bangkok oder Tokio. Vielfach heißt es, man müsse den Eiffelturm, die Mona Lisa oder die Freiheitsstatue einmal mit eigenen Augen gesehen haben.

Bis auf wenige Ausnahmen werden die meisten aber nicht die Gelegenheit haben, alle Must-see Places der Welt zu besuchen. Daher ist es sinnvoll, die beliebtesten Touristenstädte der Welt zu hinterfragen und zu prüfen, ob die Top-Reiseziele der Welt ihr Geld und die oftmals lange Reise wirklich wert sind oder ob sie nicht inzwischen nur total überbewertet sind und viele Besucher enttäuscht zurücklassen.

Antworten auf diese Fragen liefert eine Analyse durch Datenexperten. Im Rahmen einer Studie haben sie tausende Rezensionen und Bewertungen auf dem Tourismus-Bewertungsportal TripAdvisor ausgewertet. Als Ausgangspunkt wählten sie insgesamt 85 besonders beliebte Städteziele sowie die jeweils 20 am häufigsten bewerteten Sehenswürdigkeiten und Attraktionen.

Auf Grundlage des Verhältnisses zwischen 5- und 4-Sterne-Bewertungen zu 1-2-3-Sterne-Bewertungen konnten die Datenanalysten eine Quote errechnen, wie viele Besucher von den Attraktionen enttäuscht gewesen sind. Darüber hinaus wurde einbezogen, wie häufig bestimmte Formulierungen, wie zum Beispiel “sehr enttäuschend” oder “nicht so schön, wie erwartet” im Rahmen der Rezensionen verwendet wurden. Zusammengenommen ergab sich eine Quote, die die Wahrscheinlichkeit widerspiegelt, von einem Reiseziel enttäuscht zu werden – die Enttäuschungsquote – und darauf bauend ein Ranking der Reiseziele, die total überbewertet sind.

Städte, die total überbewertet sind – nach Auswertungen von Touristenbewertungen

Bangkok, Thailand – 16,6 % der Touristen waren enttäuscht

Enttäuschendste Attraktion: Khaosan Road

Wenn es nach Besuchern geht, die schon mal in Bangkok waren, können Interessierte die Hauptstadt von Thailand getrost von ihrer Bucketliste streichen. Die Untersuchung durch Datenanalysten zeigt, dass fast 17 Prozent der Bangkok-Touristen von der Stadt enttäuscht waren und sie mit der Erkenntnis nach Hause gefahren sind, dass die Stadt stark überbewertet ist. Das Backpacking-Viertel Khaosan Road wurde von den Besuchern besonders schlecht bewertet: Touristisch und nur akzeptabel, wenn man jung und auf der Suche nach Party ist. Auch das weltberühmte Street Food in Bangkok lässt viele Rezensenten unbeeindruckt. Gerichte wie Boat Noodles oder Pad Thai seien zwar günstig, aber qualitativ minderwertig, sobald sie an Nicht-Einheimische ausgegeben würden.

Antalya, Türkei – 16,5 % der Touristen waren enttäuscht

Enttäuschendste Attraktion: Water Planet Aqua Park

Lohnt es sich, Antalya zu besuchen, wenn man sich sowieso schon in den großen Ferienresorts in der Nähe von Antalya aufhält? Fragt man Menschen, die bereits einen Ausflug in die Stadt bereits unternommen haben, dann lautet die Antwort nein. Antalya wurde von Touristen, die die Stadt bewertet haben, allgemein als sehr trivial und ohne nennenswerte Attraktionen beschrieben. Selbst der Wasserpark konnte die Besucher kaum begeistern. Sie erlebten Antalya weitreichend als sehr durchschnittlich und mehr als 16 Prozent sind gelangweilt und enttäuscht wieder nach Hause gefahren. Vielleicht sind Urlauber in den Hotelanlagen der Provinz Antalya besser aufgehoben, wo sich Animateure und Servicepersonal von morgens bis abends um das Vergnügen kümmern, als in der Stadt.

München, Deutschland – 15,7 % der Touristen waren enttäuscht

Enttäuschendste Attraktion: Deutsches Museum

Das Oktoberfest in München gehört definitiv zu den Attraktionen, von denen gesamt wird, dass man sie einmal erlebt haben sollte. Das größte Volksfest der Welt lockt mehr als fünf Millionen Besucher an. Diese Zahl ist eine Tatsache, aber die Analyse zeigt, dass München als Stadt vielfach als überbewertet wahrgenommen wird. Insgesamt 15,7 Prozent der Befragten äußerten sich in irgendeiner Form frustriert über ihren München-Besuch. Wenigstens ist das Oktoberfest nur auf Platz 6 von 20 der enttäuschendsten Attraktionen der Stadt. Dennoch gab jeder Zehnte an, die Erwartungen an das Oktoberfest seien nicht erfüllt worden. Welche Schlussfolgerung lässt sich aus diesen Daten ziehen? München lässt man lieber aus, aber das Oktoberfest ist einen Besuch wert – in 9 von 10 Fällen wird man dort Spaß haben.

London, Vereinigtes Königreich – 13,8 % der Touristen waren enttäuscht

Enttäuschendste Attraktion: London Eye Riesenrad

London schnitt bei den Online-Bewertungen von Reisenden nicht besonders gut ab und landete daher in den Top 10 der am meisten überschätzten Reiseziele der Welt. Vor allem das Riesenrad London Eye, der Buckingham Palace und der Big Ben erhielten schlechte Bewertungen. Die Mehrheit der Besucher fühlte sich gelangweilt und kam zu dem Schluss, dass diese Sehenswürdigkeiten und die Stadt selbst völlig überbewertet sind. Es ist wohl an der Zeit, mit neuen Sehenswürdigkeiten zu werben, denn die alten Attraktionen begeistern Touristen nicht mehr so wie früher. Street Food, Konzerte, Nachtleben und Kunst könnten für nachkommende Generationen interessanter sein als alte Gebäude und die staubigen Paläste der Königsfamilie.

Paris, Frankreich – 13,8 % der Touristen waren enttäuscht

Enttäuschendste Attraktion: Montmartre

An Paris sind hohe Erwartungen geknüpft. Schließlich ist Paris die Stadt des Eiffelturms und der Mona Lisa. Paris erfüllt die Erwartungen aber nur teilweise, wie die Online-Bewertungen der 20 beliebtesten Attraktionen zeigen. An dieser Stelle ist erwähnenswert, dass die Gesamtzahl der Bewertungen keinen Einfluss auf die Berechnung dieses Rankings hatte. Die Datenanalysten waren in der Lage, Reiseziele unterschiedlicher Größe oder mit unterschiedlichen jährlichen Besucherzahlen zu vergleichen. Was Paris betrifft, mochten viele Besucher besonders Montmartre nicht. In den Kommentaren teilten Touristen mit, dass sie sich hier besonders unsicher, bedrängt und belästigt gefühlt hätten. Immerhin landete der Eiffelturm bei den enttäuschendsten Attraktionen nur auf Platz 6. Die Pariser Attraktion ist bei Touristen und Einheimischen nach wie vor ein beliebtes Fotomotiv.