Privates Hideaway im Lechtal sorgt für Ruhe

Wenn der Sommer im Benglerwald Einzug hält, verwandelt sich das Lechtal in eine grüne Oase der Ruhe. Auf 1.200 Metern Höhe, hoch über dem Lech, liegt das Berg Chaletdorf Benglerwald – ein Ort für alle, die echte Erholung suchen. Umgeben von majestätischen Gipfeln und unberührter Natur erleben Gäste hier – weit weg von Lärm und Hektik – den Sommer in seiner schönsten Form: still, unbeschwert und erholsam.

Exklusive Chalets, unberührte Natur

Die exklusiven Chalets im Benglerwald bieten weit mehr als Privatsphäre. Sie sind ein Rückzugsort, an dem Körper und Seele aufblühen. Ob allein, zu zweit oder mit der Familie, jedes Chalet bietet ein Zuhause inmitten purer Natur. Eine private Sauna mit Blick auf die Berge, der Bergsee im Chaletdorf, ein wohltuender Hot Pot unter freiem Himmel oder ein liebevoll zusammengestelltes Almfrühstück, das morgens direkt an die Tür geliefert wird – es sind diese kleinen, besonderen Details, die den Aufenthalt im Benglerwald zu etwas Einzigartigem machen. Hier geht es nicht um Posts und Stories, sondern um das bewusste Erleben des Augenblicks.

Der Luxus des Loslassens

Das gastfreundliche Benglerwald Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, einen Ort echter Erholung zu schaffen. „Wahrer Luxus ist für uns nicht materiell – er liegt in der Stille, in der Freiheit, nichts tun zu müssen, und in der Kunst, das Hier und Jetzt zu genießen“. Die Gäste im Benglerwald erleben genau das: ankommen, durchatmen, loslassen. Keine Termine, kein Stress – nur Natur, Freiheit und das Gefühl, endlich wieder bei sich selbst anzukommen.

Das „Kanada“ Tirols

Das Lechtal ist ein Paradies für alle, die das Ursprüngliche suchen. Kristallklare Bergseen, sanfte Almwiesen und der letzte Wildfluss Europas schaffen eine natürliche Kulisse für unvergessliche Erlebnisse. „Der Lech erinnert viele unserer Gäste an Kanada – rau, kraftvoll und wunderschön“. „Gleichzeitig sind wir unglaublich gut erreichbar: Wir liegen direkt hinter der deutschen Grenze, eingebettet zwischen den Allgäuer und Lechtaler Alpen. Für Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das ein großer Vorteil.“

Von den Chalets geht es hinaus in eine der vielfältigsten Wanderregionen der Alpen. Der Lechweg begeistert Genusswanderer mit seiner atemberaubenden Schönheit, während der hochalpine Adlerweg durch die Naturparkregion Lechtal anspruchsvolle Herausforderungen verspricht. Die Schönheit der Region lässt sich am besten aktiv entdecken. Dabei sorgt die Aktiv Card für zusätzlichen Komfort und unzählige Erlebnisse. Von Juni bis Oktober eröffnet sie unzählige Möglichkeiten: Kostenfreie und vergünstigte Leistungen in der gesamten Region – von der Nutzung der Bergbahn Jöchelspitze, die direkt am Chaletdorf liegt, bis hin zu geführten Wanderungen und Fahrten mit dem praktischen Wanderbus. Abenteuerlustige erkunden die Region mit dem E-Bike, das auf Wunsch direkt an das Chalet geliefert wird, oder erleben die Kraft des Lechs beim Rafting oder Kajaking. Ob aktiv oder entspannt – hier in der Natur findet jeder seine Balance.

Zeit zum Genießen

Die zehn Benglerwald Chalets bieten Platz für zwei bis sechs Personen und vereinen Privatsphäre mit höchstem Komfort. Der hauseigene Bauernshop in der Genussmanufaktur hält eine Auswahl an lokalen Köstlichkeiten bereit – ob zur Weiterverarbeitung in der privaten Chalet-Küche oder als fertig zusammengestellte Genusspakete für alle Feinschmecker zum Verzehr im Chalet. Auch Vegetarier und Veganer finden hier eine vielfältige Auswahl. Für Wein- und Bierliebhaber gibt es eine erlesene Selektion direkt im Chalet. Draußen lädt die Gartenlandschaft mit ihrem Quellwasser-Areal zum Entspannen ein, und an heißen Tagen verspricht ein Sprung in den kristallklaren Bergsee Erfrischung. Ein Glas Wein auf der Terrasse, der Blick in die Natur und nichts als Ruhe lassen die Tage ausklingen.