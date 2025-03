Priscilla Presley besucht Schaumrollenkönig

Am 24. März folgte Priscilla Presley der Einladung von Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer in dessen Süße Welt und reiste nach St. Willibald in Oberösterreich.

Priscilla macht Ausnahme

Die prominente Besucherin ließ sich trotz strenger Diät die berühmten Schaumrollen und Punschkrapfen des Hauses nicht entgehen. „Elvis hatte auch eine Schwäche für süße Sachen”, erinnert sich Priscilla Presley. „Er hätte diese Rollen geliebt.” Guschlbauer, der das Traditionsunternehmen seit 1986 gemeinsam mit seiner Familie führt, freut sich: „Der Besuch von Priscilla Presley unterstreicht die Qualität unserer handgefertigten Produkte und zeigt, dass Tradition und Handwerkskunst keine Grenzen kennen.“

Fan-Ansturm

Der Besuch des Weltstars lockte hunderte Fans in die 1.100-Einwohner-Gemeinde. Bereits Stunden vor dem offiziellen Beginn der Autogrammstunde bildeten sich lange Schlangen. Fans aller Altersgruppen reisten teils sogar aus dem Ausland an, um ein Autogramm oder Selfie zu ergattern. Presley wurde von Österreichs Rock Entertainer Dennis Jale begleitet. Gemeinsam bereiten sie sich auf zwei Bühnenabende im Wiener Metropol vor.

„King of Schaumrolle“

Karl Guschlbauer freut sich über Presleys Ausnahme vom Kalorienzählen. Sein Familienunternehmen produziert täglich rund 150.000 Schaumrollen und eine Million Punschkrapfen – alles „Made in St. Willibald“ – und exportiert in 15 Länder. Mit 100 Mitarbeitenden zählt Guschlbauer zu den größten Süßwarenherstellern Österreichs. Priscilla Presley hofft jedenfalls, ihre neue Entdeckung, die Schaumrollen, bald auch in den USA zu finden.

