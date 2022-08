Positive Zwischenbilanz bei der 25. Wiener Restaurantwoche

Am 29. August startet die Wiener Restaurantwoche in die 25. Ausgabe. In knapp 80 Gastronomiebetrieben werden auch heuer erneut bis zu 20.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Eine erste Zwischenbilanz zeigt, bereits mehr als die Hälfte in den Restaurants ist bereits ausgebucht.

Die diesjährige Wiener Restaurantwoche läuft unter dem Motto „Fein speisen zu Jubelpreisen“. Vom 29. August bist 4. September sind Interessierte dazu eingeladen, die österreichische Top-Gastronomie zu entdecken. „Eine Reservierungsrate von jetzt schon 50 Prozent zeigt in diesem Jahr eines sehr deutlich: Die Österreicherinnen und Österreicher haben wieder Lust, Neues auszuprobieren. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir mit der Restaurantwoche die heimische Spitzengastronomie erlebbar für alle machen können. Der Hunger nach Spitzen Angeboten ist groß und deswegen bewehrt es sich auch in diesem Jahr, sich wieder schnell einen Platz in einem der knapp 80 Top-Gastronomiebetrieben zu sicher,“ zeigt sich Dominik Holter, Veranstalter der Wiener Restaurantwoche erfreut zum Start von Österreichs größtem Kulinarik-Event, das sich bereits in den vergangenen Jahren als echter Publikumsmagnet und somit als wirtschaftstreibende Kraft beweisen konnte.

Besucherinnen und Besucher erhalten im Rahmen der Restaurantwoche die Möglichkeit Genussvariationen in den besten Restaurants zu einem Fixpreis zu genießen. Erwartet werden im Laufe der Veranstaltung bis zu 20.000 Feinschmeckerinnen und Feinschmecker.

Mit dabei sind in diesem Jahr sechs 3-Hauben-Restaurants, unter anderem der Heurigenhof Bründlmayer und das Freyenstein. Bei den 2-Hauben-Restaurants gibt es 14 Restaurants zur Auswahl, darunter das Lingenhel, das Hansen und das Buxbaum und auch erstmalig mit dabei das Gasthaus Seidl. Mit dabei sind heuer etliche neue Partner-Restaurants, darunter Hollerkoch, & Flora, Chez Bernard, Sperling, Kuchlmasterei, Westside, Kumar´s Kitchen, Napoleon und Lieb Fisch. Die Tischreservierung ist unter www.restaurantwoche.wien möglich.

PA/ Red.