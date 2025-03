Pop-up-Restaurant schmückt Grazer Gewürzhaus

Graz bekommt ein außergewöhnliches kulinarisches Highlight: 3-Haubenkoch Johann Schmuck zieht mit seinem Team aus dem vielfach ausgezeichneten Restaurant Terra für zwei Wochen in das renommierte Grazer Gewürzhaus Van den Berg ein. Vom 3. bis 18. April wird das geschichtsträchtige Feinkostgeschäft im Herzen der Stadt zur Bühne für ein einzigartiges Pop-up-Restaurant, das Gewürze in den Mittelpunkt rückt.

Welt der Gewürze Menü

Johann Schmuck, einer der kreativsten Köche der Steiermark, bringt gemeinsam mit Küchenchef Max Grandtner und Top-Sommelier Joachim Retz ein Menü nach Graz, das sich auf die Aromenvielfalt von mehr als 130 reinen Gewürzen aus aller Welt stützt. „Wir werden die authentischen Aromen ganz unterschiedlich an die Gäste bringen – von Gerichten, bei denen es um den Geruch geht, bis hin zu Essenzen, die die Exotik ferner Länder auf die Gaumen bringen“, verspricht Schmuck.

Gegessen wird direkt im ersten Stock von Van den Berg, wo für die zwei Wochen ein intimes Restaurant mit nur 24 Sitzplätzen eingerichtet wird. Die Gäste können den Köchen beim Zubereiten der Gerichte live zusehen und sich von den Düften der feinen Gewürze inspirieren lassen.

Das Pop-up-Restaurant ist täglich ab 12 Uhr geöffnet. Aufgetischt wird ein 4-Gang-Menü, das auf Wunsch um drei weitere Gänge erweitert werden kann. Der Preis für das Menü und Reservierungen erfährt man auf dessen Webseite.

Gewürzhaus Van den Berg

Das Gewürzhaus Van den Berg ist eine Institution in Graz und darüber hinaus bekannt für seine große Auswahl an hochwertigen Gewürzen. Gegründet von Oswald Held, hat sich das Geschäft als Spezialist für hochwertige Gewürzmischungen, seltene Gewürze und exklusive Salze aus aller Welt etabliert. Profiköche und Hobbygourmets gleichermaßen schätzen die große Bandbreite an Produkten – von klassischem Ceylon-Zimt bis hin zu exotischem Timut-Pfeffer aus Nepal.

„Wir arbeiten schon lange mit Top-Köchen aus ganz Österreich zusammen, die die Qualität unseres Gewürzsortiments zu schätzen wissen. Dass wir nun über zwei Wochen lang einen 3-Haubenkoch zu Gast haben, ist aber auch für uns eine Premiere“, freut sich Inhaber Oswald Held.

Schmuck auf kulinarischer Tournee

Das Pop-up in Graz ist nicht das einzige Gastspiel von Johann Schmuck in diesem Frühjahr. Bereits von 12. bis 22. März wird der Koch mit seinem Team auf dem Rebenhof in der Südsteiermark zu Gast sein, wo in der Buschenschank von Winzer Harti Aubell ein exklusives Sharing-Menü serviert wird.