Pochlatko ist neuer Küchenchef der Therme Laa

Das Thermenresort Laa, Teil der Vamed Vitality World, startet kulinarisch mit frischen Akzenten ins Jahr 2025. Alexander Pochlatko übernimmt ab sofort die kulinarische Leitung der Therme, des Silent Spa, des 4-Sterne-Superior Hotels sowie der exklusiven Silent Villas. Der 45-jährige Oberösterreicher bringt umfassende Erfahrung aus der gehobenen Gastronomie mit und setzt in seiner neuen Rolle auf eine Kombination aus österreichischer Küche, modernen Einflüssen und nachhaltigen Zutaten.

Erfahrung aus der Spitzenküche

Pochlatko blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Nach Stationen bei renommierten Restaurants wie dem „Korso“ unter Reinhard Gerer, als Küchendirektor des „Klee am Hanslteich“, der „Spelunke“ und des „Ponykarussells“ war er dreimal Gastkoch bei der legendären Oscar-Verleihung in Los Angeles unter Wolfgang Puck. Seine Zeit in New York mit Schwerpunkt lateinamerikanische Küche hat seinen Kochstil zusätzlich geprägt.

Im Thermenresort Laa möchte er authentische, regionale Küche weiterentwickeln und dabei vegetarische und vegane Schwerpunkte setzen. „Der Geschmack bleibt das Entscheidende. Dabei nutzen wir die hochwertigsten Produkte der Region, die wir so authentisch wie möglich auf den Teller bringen“, so Pochlatko.

Gourmetküche für externe Gäste

Nicht nur Hotelgäste, sondern auch externe Besucher können die neue Handschrift des Küchenchefs erleben. Das Angebot reicht vom täglichen Genießerfrühstück über den beliebten Weinviertler Brunch bis hin zum Candle-Light-Dinner in stilvollem Ambiente. Kulinarische Erlebnisse bietet das Resort in seinen Restaurants „Feinspitz“ und „Gaumenfreuden“ sowie den neuen, mediterran angehauchten Silent Séparées.

Neue Akzente für das Thermenresort

Bernhard Kurz, General Manager des Thermenresorts Laa, sieht in Pochlatko eine Bereicherung: „Sein Wissen und seine Erfahrung aus der Spitzen-Gastronomie bringen wertvolle Impulse für unsere Gäste.“ Mit seinem neuen Konzept aus Nachhaltigkeit, regionalen Zutaten und innovativer Kochkunst soll das Thermenresort Laa auch kulinarisch weiter als Top-Adresse in der heimischen Thermenlandschaft etabliert werden.

(PA/red)