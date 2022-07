Pflanzliche Revolution in Wien: BURGER KING® eröffnet erstes veganes Restaurant

In Österreich leben inzwischen über 100.000 Veganerinnen und Veganer. Rechnet man sich vegetarisch ernährende Einwohner dazu, sind es fast eine Millionen Menschen, die hierzulande auf Fleisch verzichten. Eine starke Ansage im sonst so wurstgeprägten Österreich.

Eine ebenso starke Ansage kommt nun von BURGER KING®. Nicht nur, dass die österreichischen Filialen damit werben, dass vegane Fleischalternativen das wahre „Normal“ seien, jetzt hat auch das erste 100% vegane Restaurant direkt am Westbahnhof eröffnet – eine Pionierleistung. In der U-Bahn-Station am Wiener Westbahnhof gibt es ab dem 19.07.2022 WHOPPER® und Co. ausschließlich mit veganen Produkten in Zusammenarbeit mit dem Fleischalternativen-Hersteller The Vegetarian Butcher.

„Wir sind stolz, mit BURGER KING® einen so namhaften Partner an unserer Seite zu haben und manifestieren damit auch die starke Position mit The Vegetarian Butcher am Markt“, freut sich Rebecca Widerin, die das Außer-Haus Geschäft in Österreich leitet.

„The Vegetarian Butcher steht für pflanzenbasierten Genuss, ohne auf den Geschmack von Fleisch verzichten zu müssen. Mit unseren Produkten kommen alle Fleischliebhaberinnen und Fleischliebhaber auf ihre Kosten. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit BURGER KING® Produkte wie den traditionsreichen WHOPPER®, den Long Chicken® und die Nuggets neu erfunden zu haben. Damit können wir einem breiten Publikum eine Alternative zu tierischem Fleisch anbieten“, betont UnileverAustria-Geschäftsführer Gerold Idinger.

Fast-Food-Klassiker auf pflanzlicher Basis

Erstmals werden die beliebten Burger ausschließlich aus 100% pflanzlichen Produkten hergestellt, wodurch auch vegan oder vegetarisch lebende Menschen in den Genuss der Fast-Foodketten-Klassiker kommen können. Möglich machen das die veganen Produkte der innovativen Marke The Vegetarian Butcher. Für die veganen Produkte verpflichtet sich das Restaurant dem „Crown Standard“. Dieser macht den unvergleichbaren Geschmack aus: Alle Produkte werden vor Ort frisch und auf Bestellung zubereitet.

„Die gleiche, hohe BURGER KING® Qualität auf Basis 100 % veganer Produkte zu servieren, ist ein Meilenstein in der Entwicklung unseres fleischlosen Angebots für Menschen mit einem bewussten Lebensstil. Freude am Genuss statt Verzicht steht im Vordergrund dieser bahnbrechenden Innovation, mit der wir unser Angebot auch für Veganerinnen und Veganer in vollem Umfang öffnen“, kommentiert Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, dem österreichischen Master Franchisee der Marke BURGER KING®. Er ergänzt: „Durch den engen Dialog mit unseren Gästen kennen wir ihren Wunsch nach veganen Alternativen, die wir verstärkt in allen Restaurants anbieten. Unser erstes 100 % veganes Restaurant ist eine Einladung, die beliebte BURGER KING® Qualität neu und vollkommen fleischlos zu entdecken.“

Pflanzliche Alternativen als Zukunftsvision

Im neu eröffneten Restaurant serviert BURGER KING® die gleiche Produktvielfalt wie an allen anderen Standorten – nur eben zu 100 % vegan. In die unvergleichlichen Buns kommen ausschließlich pflanzenbasierte Beef und Chicken Patties von The Vegetarian Butcher, einem Vorreiter für pflanzenbasierten Genuss. Seit 2010 entwickelt das Unternehmen schmackhafte Alternativen zu Fleischgerichten, die einzigartig schmecken und der steigenden Nachfrage in der Bevölkerung entsprechen. Auch für Condiments wie Bacon und Käse sowie zahlreiche Snacks gilt: gewohnter BURGER KING® Taste, diesmal jedoch 100 % vegan.

V-Label

Erste Speisen und Produkte im neuen, 100 % veganen BURGER KING® Restaurant sind bereits mit dem V-Label der europäischen Vegetarier Union ausgezeichnet. Es gibt Konsumenten klare Orientierung und Sicherheit beim Genuss. BURGER KING® ist der erste Systemgastronom des Landes, der in seiner Restaurantkette bereits zahlreiche Produkte mit dem V-Label anbietet.

„Die Eröffnung des ersten rein veganen BURGER KING® Restaurants hat eine starke Signalwirkung. Der wegweisende Schritt der Restaurantkette macht den Genuss rein pflanzlicher Produkte zur täglichen Selbstverständlichkeit“, ist Felix Hnat, Obmann der Veganen Gesellschaft Österreich (Vergabestelle des Gütesiegels V-Label), überzeugt.

Auf positive Resonanz stößt die Eröffnung des ersten 100 % veganen Restaurants von BURGER KING® auch bei der Tierschutzorganisation PETA. Sie sieht darin einen wichtigen Impuls, um ein neues Ernährungsbewusstsein in der Bevölkerung zu schaffen und durch die Strahlkraft der Marke BURGER KING® mit ihren weltweit über 18.600 Restaurants eine Veränderung im Konsumverhalten auszulösen.

„Als Vorreiter inspiriert BURGER KING® mit seinem breiten veganen Angebot Menschen, rein pflanzlichen Genuss für sich zu entdecken und öfter zur veganen Alternative zu greifen. Denn hier ist für jeden Gaumen und jeden Geschmack ein Highlight dabei, das gut für uns alle ist“, so Tobias Schalyo, Manager Corporate Responsibility von PETA Deutschland.

PA/ Red.