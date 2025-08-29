Parkhotel Burgmühle begrüßt den Herbst

Mit dem Ende des Sommers beginnt im Allgäu eine Zeit, die durch klare Luft, bunte Landschaften und vielfältige Freizeitmöglichkeiten geprägt ist. Das Parkhotel Burgmühle in Fischen bietet Gästen in dieser Jahreszeit Zugang zu Naturerlebnissen, Wellnessangeboten und kulinarischen Highlights.

Naturerlebnisse vor der Haustür

Das herbstliche Allgäu lädt mit seinen vielfältigen Landschaften zu Aktivitäten im Freien ein. Vom Hotel aus führen Wege in den farbenfrohen Weidachwald und das Naturschutzgebiet Tiefenberger Moos, wo das Hochmoor im Herbst besonders eindrucksvoll wirkt. Bis Anfang November ist das Bergbahnticket für die Oberstdorfer und Kleinwalsertaler Bergbahnen für Hotelgäste inklusive, was den Zugang zu den umliegenden Bergen erleichtert. Geführte Wanderungen ergänzen das Angebot für Gäste, die sich gern begleiten lassen. Auch Radfahrer finden zahlreiche Routen, die vom gemütlichen E-Bike-Ausflug bis zur anspruchsvollen Mountainbike-Tour reichen.

Wellness und Entspannung

Nach aktiven Tagen in der Natur bietet das Parkhotel Burgmühle verschiedene Möglichkeiten zur Erholung. Die Wellnesslandschaft umfasst Innen- und Außenpool, mehrere Saunen, Sole- und Dampfbad sowie Anwendungen wie Kosmetikbehandlungen und Massagen. An warmen Tagen lädt eine Liegewiese am Mühlbach zum Verweilen ein, während der lichtdurchflutete Wintergarten eine geschützte Rückzugsmöglichkeit bietet. Für Abkühlung sorgt bei Bedarf der Gebirgsbach direkt vor dem Hotel. Ein tägliches Bewegungs- und Entspannungsprogramm unterstützt Gäste dabei, körperlich und mental fit zu bleiben.

Saisonale Küche

Die Küche des Parkhotels legt Wert auf regionale Zutaten und saisonale Angebote. Die herbstlichen Spezialitäten werden mit kreativen Zubereitungen präsentiert, begleitet von einer Auswahl an Weinen. Das kulinarische Angebot soll den Charakter der Jahreszeit geschmacklich unterstreichen.

