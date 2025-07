Ottakringers „Zapfmeisterei“ im Bermuda Bräu eröffnet

Im legendären Bermuda Bräu im ersten Wiener Gemeindebezirk zieht wieder Leben ein: Mit der „Ottakringer Zapfmeisterei“ eröffnet die Wiener Traditionsbrauerei einen neuen Treffpunkt für Biergenuss und urbane Wirtshauskultur – am selben Ort, an dem vor wenigen Monaten noch das insolvente Kultlokal seine Pforten schließen musste.

Mit der offiziellen Eröffnung am 16. Juli 2025 setzt Ottakringer ein sichtbares Zeichen für die Weiterentwicklung der heimischen Bierkultur – mitten in der Stadt, in einem Lokal mit Geschichte. „Mit der Zapfmeisterei machen wir unsere Marke dort spürbar, wo Bier am besten wirkt: mitten im Leben“, sagt Ottakringer-Geschäftsführer Markus Raunig.

Vom Traditionslokal zur neuen Wirtshausidee

Ende 2024 musste das Bermuda Bräu nach jahrzehntelangem Betrieb Insolvenz anmelden. Umsatzrückgänge seit der Pandemie und hohe Pachtkosten führten zur endgültigen Schließung. Mit dem neuen Konzept wird der traditionsreiche Standort an der Rotenturmstraße nun neu interpretiert – in enger Zusammenarbeit mit Gabi und Robert Huth, die für ihre Gastronomiebetriebe mit Wiener Schmäh und klarer Handschrift bekannt sind.

„Mit der Zapfmeisterei bringen wir frisches Leben in einen der legendärsten Orte Wiens zurück“, so das Gastro-Duo. Ziel ist eine Verbindung von Wirtshauskultur, Lebensfreude und Bierkompetenz – ehrlich, charmant und mit Haltung.

Handwerklich gebraut, direkt gezapft

Im Mittelpunkt steht kompromisslose Frische. Zwei unpasteurisierte Tankbiere aus 500-Liter-Kupfertanks fließen direkt ins Glas – ohne Umwege, ohne lange Lagerzeiten. Ergänzt wird das Angebot durch weitere Fassbiere, darunter Craft-Sorten aus dem hauseigenen BrauWerk.

Auch kulinarisch bleibt man bei den Wurzeln, interpretiert die Klassiker aber neu: Wiener Backhendl, Ribs, saisonale Spezialitäten und ein „Wiener Original Burger“ (gefüllt mit Schnitzel oder Backhendl) stehen auf der Karte.

Wiener Braukultur neu gedacht

Gestalterisch trifft Industrial Chic auf klassische Wirtshausatmosphäre: Kupfer, Holz, grüne Fliesen und warme Beleuchtung sorgen für einladende Stimmung. Die Zapfmeisterei will ein Ort zum Bleiben sein – für Bierliebhaber, Stammgäste und Tourist:innen gleichermaßen.

Mit dem neuen Lokal unterstreicht die Ottakringer Brauerei nicht nur ihre Rolle als letzte große unabhängige Brauerei Wiens, sondern auch ihren Innovationsgeist. Bereits mehrfach zur „Brauerei des Jahres“ gekürt, investiert das Unternehmen konsequent in Qualität, Vielfalt und urbane Präsenz – auch jenseits des Brauereigeländes.

