Österreichischer Wein überzeugt in Tokio

Beim Austrian Tasting Tokyo 2025 präsentierte sich die österreichische Weinwirtschaft erfolgreich dem japanischen Fachpublikum. Mehr als 600 Fachbesucher aus Handel, Gastronomie und Medien kamen am 22. Juli zur Veranstaltung in der japanischen Hauptstadt.

500 Weine, intensive Gespräche, neue Kontakte

Japan gilt als bedeutender Absatzmarkt für österreichischen Wein. Entsprechend groß war das Interesse an der Veranstaltung – sowohl bei Importeuren als auch bei Sommeliers, Gastronomen und Fachjournalisten. 35 Winzer waren persönlich in Tokio anwesend, viele weitere Betriebe wurden durch ihre japanischen Vertriebspartner vertreten. Verkostet werden konnten mehr als 500 verschiedene Weine aus den wichtigsten Weinregionen Österreichs. Die Veranstaltung bot nicht nur eine breite Produktauswahl, sondern auch Raum für persönliche Gespräche und neue Geschäftsbeziehungen. Besondere Aufmerksamkeit zogen zwei begleitende Masterclasses auf sich, die jeweils mit 80 Teilnehmenden ausgebucht waren. Geleitet wurden sie von zwei renommierten Vertretern der japanischen Weinszene: Master of Wine Ken Ohashi und Sommelier Takinori Beppu.

Japan bleibt wichtigster Exportmarkt in Asien

Organisiert wurde die Veranstaltung von der Österreich Wein Marketing GmbH (ÖWM). Chris Yorke, Geschäftsführer der ÖWM, betonte die Bedeutung Japans für den österreichischen Weinexport: „Japan ist unser größter Exportmarkt in Asien – 45 % aller Weinexporte in diese Region gehen nach Japan.“ Die starke Nachfrage beim Tasting in Tokio zeige, dass sich österreichischer Wein am Markt etabliert habe und weiteres Potenzial bestehe. Mehrere der teilnehmenden Winzer zogen eine positive Bilanz: Sie berichteten von gezieltem Interesse, Fachkenntnis beim Publikum und erfolgreichen Abschlüssen. In einigen Fällen wurden bereits konkrete Bestellungen getätigt. Angesichts der positiven Rückmeldungen plant die ÖWM, das Austrian Tasting Tokyo künftig im Zwei-Jahres-Rhythmus durchzuführen. Die nächste Ausgabe ist für 2027 angesetzt.

