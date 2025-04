Österreichischer Sauvignon Blanc glänzt international

Bei dem internationalen Wettbewerb Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles, der heuer von 11. bis 13. April 2025 in Burgas (Bulgarien) stattfand, überzeugten österreichische Sauvignon Blancs auf ganzer Linie. Insgesamt wurden 95 Medaillen an heimische Weingüter vergeben – davon 89 allein an Betriebe aus der Steiermark. Damit belegt Österreich in der Nationenwertung den zweiten Platz hinter Frankreich und vor Italien.

Steiermark dominiert

Innerhalb Österreichs behauptete die Steiermark ihre führende Rolle. Fünf steirische Weine wurden mit der höchsten Auszeichnung, einer Grand Gold-Medaille, prämiert, weitere 36 erhielten Gold- und 48 Silbermedaillen. In den Medaillenkategorien Grand Gold und Gold sicherte sich die Steiermark zudem den Nationensieg. Das Weingut Pichler-Schober aus Kitzeck-Sausal gewann nicht nur eine Grand Gold-Medaille, sondern auch die Austria Revelation Trophy. Diese Auszeichnung wird jährlich an den besten Sauvignon Blanc Österreichs vergeben. Der Siegerwein ist der „2021 Sauvignon Blanc Ried Nebenegg“ aus der Südsteiermark DAC.

Sauvignon Selection

Besonders erfolgreich präsentierte sich das Weingut Schmölzer mit gleich vier Goldmedaillen – so viele wie kein anderes Weingut im Wettbewerb. Auch die Betriebe Felberjörg und Kodolitsch wurden jeweils mit drei Goldmedaillen ausgezeichnet. Die ausgezeichneten Ergebnisse bestätigen den hohen Qualitätsstandard österreichischer Sauvignon Blancs im internationalen Vergleich. Mehr als 1.000 Sauvignon Blancs aus 26 Ländern stellten sich dem Urteil von 60 internationalen Juroren. Die Verkostungen fanden blind statt, um eine objektive Bewertung zu gewährleisten. Die Sauvignon Selection by Concours Mondial de Bruxelles gilt als einer der wichtigsten Wettbewerbe für diese Rebsorte weltweit.

Bedeutung der Rebsorte

Sauvignon Blanc nimmt in Österreich, insbesondere in der Steiermark, eine herausragende Stellung ein. Laut Weinkataster 2021 ist er mit 902 Hektar die flächenmäßig wichtigste Rebsorte der Region – das entspricht 17,7% der gesamten Rebfläche. Die Südsteiermark ist dabei mit 691 Hektar führend, gefolgt vom Vulkanland Steiermark mit 157 Hektar und der Weststeiermark mit 53 Hektar. Stefan Potzinger, Obmann von Wein Steiermark, sieht die Erfolge als Ansporn:

„Dieser Gesamterfolg unterstreicht einmal mehr, wie stark die Steiermark mittlerweile für Sauvignon Blanc steht. In den vergangenen Jahren wurde ein hochwertiges, international konkurrenzfähiges Produkt aufgebaut. Jetzt gilt es, diese Qualität auch international noch stärker sichtbar zu machen – und das gelingt nur gemeinsam.“ Er betonte zudem die Bedeutung von Präsenz auf internationalen Wettbewerben und nationalen Weinpräsentationen in Wien und Graz.

(PA/red)