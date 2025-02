Österreichische Hotels unter den besten der Welt

Die Tourismusbranche lebt von Qualität, und die neuesten Gästebewertungen zeigen: Österreichs Hotels können international mithalten. In einem aktuellen Ranking von TUI, das auf zehntausenden Kundenbewertungen basiert, haben es gleich vier österreichische Hotels unter die weltweit besten 100 geschafft. Das ist nicht nur eine Anerkennung für die heimische Gastfreundschaft, sondern auch ein Beweis für den hohen Standard, den der österreichische Tourismus setzt.

Gäste bewerten Österreichs Spitzenhotels

Die vier prämierten Hotels sind über verschiedene Regionen des Landes verteilt und stehen für unterschiedliche Schwerpunkte:

Hotel Alpina Deluxe, Innsbruck – Luxus in den Alpen mit Fokus auf Wintersportler und Erholungssuchende.

– Luxus in den Alpen mit Fokus auf Wintersportler und Erholungssuchende. Haus Gurgl, Obergurgl – Ein Geheimtipp für Ski- und Wellnessfans mit exzellentem Service.

– Ein Geheimtipp für Ski- und Wellnessfans mit exzellentem Service. TIME TO SMILE Aparthotel Golden Lodges, Salzburger Land – Alpine Gemütlichkeit für Langzeitaufenthalte.

– Alpine Gemütlichkeit für Langzeitaufenthalte. Hotel Tirolerhof, Zell am See – Ein Klassiker unter den Premiumhotels mit Blick auf den Zeller See.

Die Bewertung basiert auf Faktoren wie Servicequalität, Komfort, kulinarischem Angebot und der generellen Gästezufriedenheit. Dass sich österreichische Betriebe in einem Ranking mit internationalen Ferienhotels in Spanien, Griechenland oder der Türkei behaupten können, zeigt: Die Alpenrepublik ist nicht nur Winterdestination, sondern auch ganzjährig ein Garant für hohe Hotelstandards.

TUI Global Hotel Awards

Die jährlichen TUI Global Hotel Awards gelten als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Reisebranche. Dabei entscheiden nicht Experten, sondern die Gäste selbst, welche Hotels es auf die begehrte Liste schaffen. Stefan Baumert, Chief Commercial Officer Markets bei TUI, unterstreicht die Bedeutung dieser Ehrung:

„Wir freuen uns sehr, die besten 100 Hotels des Jahres 2025 auszeichnen zu können. Diese Hotels stehen für höchste Servicequalität, exzellente Gastfreundschaft und außergewöhnliche Erlebnisse. Ein großes Dankeschön an unsere Partner für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Die Siegerhotels repräsentieren das oberste 1 Prozent des globalen TUI-Portfolios und spiegeln sowohl aktuelle Reisetrends als auch die Erwartungen moderner Gäste wider.

Internationale Top-Destinationen

Die meisten ausgezeichneten Hotels befinden sich in klassischen Urlaubsdestinationen. Besonders stark vertreten sind:

Griechenland (25 Hotels)

(25 Hotels) Spanien (25 Hotels, inklusive Balearen & Kanaren)

(25 Hotels, inklusive Balearen & Kanaren) Türkei (17 Hotels)

(17 Hotels) Zypern & Ägypten (10 bzw. 8 Hotels)

Dass sich vier österreichische Hotels unter den besten weltweit wiederfinden, zeigt, dass die Alpenrepublik nicht nur im Wintersportbereich, sondern auch in Sachen Qualitätstourismus vorne mitspielt.

Tourismusstandort Österreich

Für den österreichischen Tourismus sind solche Auszeichnungen mehr als nur Prestige. Sie beeinflussen die Buchungsentscheidung potenzieller Gäste und stärken das Vertrauen in die heimische Hotellerie. Gerade in einem globalen Wettbewerb, in dem immer mehr Urlauber auf Online-Bewertungen achten, ist eine hohe Kundenzufriedenheit ein entscheidender Faktor.

Besonders bemerkenswert ist, dass sich Österreich in einem Feld behauptet, das von klassischen Sonnenzielen dominiert wird. Während etwa Spanien, Griechenland und die Türkei traditionell in solchen Rankings stark vertreten sind, zeigen die ausgezeichneten Hotels in Tirol, Salzburg und Vorarlberg, dass die Nachfrage nach authentischen, qualitativ hochwertigen Unterkünften in alpinen Destinationen steigt.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Ein weiterer Aspekt, der Österreichs Tourismus immer mehr prägt, ist die Nachhaltigkeit. Während viele internationale Destinationen noch in Sachen Umweltfreundlichkeit und Regionalität aufholen, sind viele heimische Hotels Vorreiter in diesen Bereichen. Von energieeffizienten Bauweisen über lokale Bio-Küche bis hin zu umweltfreundlicher Mobilität – die Kombination aus Komfort und Verantwortungsbewusstsein macht viele Betriebe besonders attraktiv für bewusste Reisende.

Österreich bleibt Premium-Destination

Dass vier heimische Hotels unter den weltweit besten 100 gelistet sind, zeigt einmal mehr: Österreichs Hotellerie bietet nicht nur erstklassige Qualität, sondern auch eine unverwechselbare Identität.

(PA/red)