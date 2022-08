Österreich Werbung: Neue Unternehmenssprecherin

Sie folgt Claudia Riebler nach, die zu REWE gewechselt ist, um dort die Nachfolge von Ines Schurin anzutreten.

Strampfer ist schon lnage Zeit im Kommunikationsbereich tätig. 14 Jahre lang sprach sie für die Austrian Airlines, 10 Jahre davon hatte sie die Leitung der Pressestelle inne. Zuletzt werkte sie als Head of Corporate Communication für die gesamte Unternehmenskommunikation der Allianz Gruppe in Österreich.

„Patricia Strampfer bringt genau jene Erfahrung mit, die zum jetzigen Zeitpunkt in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit zukunftsentscheidend ist: Zum einen verfügt sie über umfangreiche Expertise in Krisenkommunikation und Change Communication, zum anderen bringt sie umfassende Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit“, kommentiert Österreich Werbung-Chefin Lisa Weddig.