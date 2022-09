Österreich: Engere Kooperation mit Griechenland im Tourismus vereinbart

Beim heutigen Zusammentreffen zwischen der Staatssekretärin für Tourismus Susanne Kraus-Winkler und dem Tourismusminister Griechenlands Vassilis Kikilias wurde vereinbart, dass beide Länder künftig in touristischen Angelegenheiten noch enger zusammenarbeiten werden. Das unterzeichnete Memorandum of Understandig (MoU) schafft einen Rahmen für weitere Kooperation.

„Der Tourismus ist für Österreich und Griechenland von großer Bedeutung. Viele der aktuellen Herausforderungen wie die nachhaltige Entwicklung von Destinationen und die Engpässe am Arbeitsmarkt betreffen beide Länder. Hier wollen wir ansetzen und uns gegenseitig unterstützen“, so Staatssekretärin Kraus-Winkler. Beide Länder haben zwar geografisch bedingt eine unterschiedliche touristische Positionierung, aber auch viele Gemeinsamkeiten bei den Angeboten. Ganzjahrestourismus, ländlicher Tourismus und Berg- und Aktivurlaub gewinnen auch in Griechenland immer mehr an Bedeutung.

Die aktuellen Entwicklungen im Tourismus in beiden Ländern zeigen jedenfalls eine deutliche Erholung nach den coronabedingten Ausfällen der letzten zwei Jahre. Nun müsse man sicherstellen, dass trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen der Tourismus nachhaltiger, innovativer und resilienter werde, betonten sowohl Staatssekretärin Kraus-Winkler als auch Tourismusminister Kikilias.

„Ich freue mich sehr, heute in Wien zu sein, zu einer Zeit, in der die dynamische Entwicklung der griechischen Wirtschaft vom Tourismus geprägt ist. Griechenland, das sich in Österreich bereits großer Beliebtheit erfreut, steht seinen österreichischen Freunden das ganze Jahr über zur Verfügung und bietet hochwertige Dienstleistungen in einem wohltuenden mediterranen Klima“, so der griechische Tourismusminister Vassilis Kikilias.

PA/ Red.