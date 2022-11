ÖHV-Kongress widmet sich Veränderung

Dort will man sich ausführlich der Veränderung zuwenden. Gerade in den letzten Jahren kamen Änderungen rasant. Und sie trafen den Tourismus oft blitzartig. In Zukunft will man Veränderungen aber auch aktiv vorantreiben. Und sich dem Zeitenwandel stellen. „Die Branche wurde agiler, aus Eigenantrieb und aus der Notwendigkeit heraus. Dabei stehen wir erst am Anfang dieser Entwicklung. Dem tragen wir mit unserem Kongress Rechnung“, präsentiert ÖHV-Generalsekretär Markus Gratzer das Programm des Kongresses. Die Betriebe würden in den nächsten Jahren gefordert sein, die passenden Antworten auf aktuelle und neue Herausforderungen zu finden: „Die werden am ÖHV-Kongress ausgearbeitet und präsentiert“, so Gratzer.

Da nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Trends die Branche mittlerweile stark beeinflussen, beleuchtet man am Kongress das Thema von allen Seiten. So befasst sich etwa die Philosophin Natalie Knapp mit der Unsicherheit und wie Unternehmer ihr Denken darauf ausrichten müssen. Wolfgang Fasching, Radprofi und Extremsportler, berichtet, wie man Herausforderungen meistert und daran wächst. Ganz der Servicekultur widmet sich Hochschuldozentin und Bestsellerautorin Sabine Hübner. Othmar Karas, erster Vizepräsident des Europäischen Parlaments, beleuchtet den Faktor Veränderung auf der europäischen Ebene. Die aktuellen ökonomischen Entwicklungen analysiert Lars Feld, Vorsitzender der deutschen Wirtschaftsweisen.