ÖHV-Akademie bringt neue Abteilungsleiter hervor

Mit Fachwissen, Teamgeist und Praxisbezug in Führungsrollen: Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) hat den 33. Jahrgang ihrer Abteilungsleiterakademie (AKA) erfolgreich abgeschlossen. Bei der feierlichen Urkundenverleihung in Ellmau wurden 14 engagierte Teilnehmer beiderlei Geschlechts aus ganz Österreich ausgezeichnet – sie werden als künftige Schlüsselkräfte in der heimischen Hotellerie tätig sein oder den Weg ins Ausland antreten.

Führung lernen, Praxis leben

Die ÖHV-Akademie gilt seit vielen Jahren als zentrale Plattform für Nachwuchsführungskräfte. Die Teilnehmer – etwa aus den Bereichen Rezeption, Küche, Event oder Controlling – absolvieren drei intensive Ausbildungsblöcke und eine Abschlussprüfung. Auf dem Stundenplan stehen Themen wie Mitarbeiterführung, Budgetierung, Arbeitsrecht, Hygienemanagement oder Verkaufspsychologie – stets mit Bezug zur betrieblichen Praxis.

„Die besten Häuser investieren in ihre Talente“, sagt Julia Pfeiffer, Leiterin der Abteilungsleiterakademie. „Denn Abteilungsleiter:innen sind jene Kräfte, die Teams führen und die Qualität des Betriebs spürbar prägen.“

Für viele Teilnehmer:innen ist die AKA nicht nur eine Weiterbildung, sondern auch ein nachhaltiges Karrierenetzwerk. Martina Winkelmayer (Hotel Sans Souci Wien), Sprecherin des aktuellen Jahrgangs, betont: „Drei Seminarblöcke, viele Perspektiven, echte Kollegialität – wir nehmen nicht nur Wissen, sondern auch bleibende Verbindungen mit.“

Auszeichnung für 14 Absolvent:innen

Mit dabei waren u. a. Vertreter aus dem Vitalhotel Gosau, dem Retter Bio-Natur-Resort, dem Dachsteinkönig – Familux Resort, dem Heidi-Hotel Falkertsee und weiteren Betrieben vom Neusiedlersee bis Zell am See. Sie alle eint der Wunsch, ihre Verantwortung im Hotelbetrieb professionell weiterzuentwickeln – zum Wohle von Team, Gast und Gesamtbetrieb.

Lisa Gruber – Vitalhotel Gosau

Thea Hüttenberger – Hotel Lengauer Hof

Daniel Ilies – H2O Hotel-Therme-Resort

Christian Langgartner – Hotel Übergossene Alm

Anna Lazic – Gasthof Kleefeld

Stefan Loimayr – Vitalhotel Gosau

Sophia Lueger – Retter Bio-Natur-Resort

Simona Morvayova – Hotel Post

Sabrina Pfeffer – Berghotel Jaga-Alm

Sabrina Reichenhauser – Heidi-Hotel Falkertsee

Manuela Reiter – Hotel…mein Neubergerhof

Elisabeth Schindlegger – Naturhotel Bauernhofer

Nina Schmaranzer – Dachsteinkönig – Familux Resort

Martina Winkelmayer – Hotel Sans Souci Wien

AKA 2025/26 bereits in Vorbereitung

Die nächste AKA startet im November 2025. Die Anmeldung ist bereits möglich, die Zahl der Plätze begrenzt.

Alle Infos:

www.oehv.at/aka

(PA/red)