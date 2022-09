Nur wenige Dutzend türkische Aushilfskräfte an deutschen Flughäfen

Die geplante Anwerbung von türkischen Arbeitskräften zur Verbesserung der angespannten Personalsituation an deutschen Flughäfen durch die deutsche Regierung hat kaum funktioniert. Bisher arbeiten einem Bericht der deutschen Tageszeitung „Bild“ vom Donnerstag zufolge gerade einmal 60 türkische Hilfskräfte an den Flughäfen in München und Nürnberg. Ein Sprecher des deutschen Innenministeriums ging demnach davon aus, dass diese Zahl bis zum 06. November auf 95 ansteigen wird.

Ende Juni hatte die deutsche Regierung beschlossen, wegen des Personalmangels an den Flughäfen, die Einreise für Arbeitskräfte aus der Türkei zu erleichtern. Anfang Juli gab auch die Bundesagentur für Arbeit grünes Licht. Das Programm wurde zunächst bis Anfang November befristet. Die Rede war von 2.000 Arbeitskräften, die angeworben werden könnten. Allerdings gestaltete sich die Vergabe der Arbeitsvisa dann doch kompliziert.

APA/ Red.