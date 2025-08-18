Notte Italiana bei Hubert Wallner

Vier-Hauben-Koch Hubert Wallner stellte bei seiner „Notte Italiana“ einmal mehr die kulinarische Kunst seines Gourmet Restaurants in den Mittelpunkt. Auf der Speisekarte standen ligurisches Kalbstatar, Vitello Tonnato, Gnocchi mit Burrata, White Partner Garnelen aus Rottenmann sowie ein cremiges Tiramisu im Glas. Dazu gesellten sich Gastköche wie Sebastian Russler mit Garnelen-Ceviche und Caesar’s Salad oder Manuel Dibartolo von „La Bottega“ mit ofenfrischen Pizza-Varianten.

Vom Regenschauer zur Sommernacht

Obwohl kurz vor Beginn ein kräftiger Schauer niederprasselte, war die Terrasse des Restaurants rechtzeitig wieder trocken. Gegen 17 Uhr strahlte die Sonne, und 200 Gäste füllten Haus und Garten – die maximale Kapazität war schon Tage zuvor erreicht.

Weine und Musik als Rahmen

Als Begleitung präsentierten renommierte Winzer ihre edlen Tropfen: vom Weingut Wieninger am Nussberg über die Domäne Wachau bis hin zum Weingut Frauwallner aus der Steiermark oder den Sattlerhof in Gamlitz. Pablo Grande, musikalischer Schützling von Semino Rossi, sorgte mit italienischen Schlagern für beste Stimmung und animierte die Gäste zum Tanzen.