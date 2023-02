NÖ Skigebiete melden guten Besuch in Semesterferien

Niederösterreichs Skigebiete haben am Freitag guten Besuch in den Semesterferien vermeldet. Bisher seien um etwa zehn Prozent mehr Gäste als im vergangenen Jahr gezählt worden, teilte die ecoplus Alpin GmbH mit. Nach Wien und Niederösterreich in der ersten sowie dem Burgenland in der zweiten Woche würden nunmehr verstärkt Wintersportfans aus der Steiermark und aus Oberösterreich erwartet.

In den ersten neun Tagen hätten die Skigebiete beinahe 100.000 Gasteintritte verzeichnet. „Die Pistenbedingungen waren und sind auch traumhaft“, rührte der scheidende Tourismus- und Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP) die Werbetrommel.

„In den kommenden Tagen erwarten wir wieder etwas Schneefall und teilweise auch stärkeren Wind, aber grundsätzlich weiterhin sehr gute Verhältnisse. Bei Online-Buchung macht das Sorglos-Paket die Entscheidung leichter, mit drei Euro Aufzahlung ist bei Hochkar Bergbahnen, Ötscherliften, Annaberger Liften und Erlebnisalm Mönichkirchen ein Storno jederzeit möglich“, rät Markus Redl, Geschäftsführer der landeseigenen ecoplus Alpin GmbH.

„Am Hochkar ist die neue Funslope ‚Route 99‘ beim Almlift in Betrieb. Bei den Ötscherliften gibt es heuer neu auch einen ‚Speedcheck‘ bei der Familienabfahrt. Bei den Annaberger Liften ist der Anna-Park mit Snowboard- und Skicross-Strecken im Vollbetrieb“, sagte der für diese Skigebiete zuständige Geschäftsführer Karl Weber.

APA/Red.