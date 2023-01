Niederösterreich: Tourismus bilanziert 6,6 Mio. Nächtigungen

Mit hochgerechnet 413.300 Nächtigungen und 162.400 Ankünften schreibt man in Niederösterreich im Dezember 2022 ein sattes Plus von 72,3 Prozent bei den Nächtigungen bzw. 125,1 Prozent bei den Ankünften im Vergleich zum Dezember 2021. „6,6 Mio. Nächtigungen konnten Niederösterreichs Gastgeber lt. der aktuellen Hochrechnung im Jahr 2022 für sich verbuchen. Unsere Leitthemen wie Rad, Kultur, Wein und Kulinarik haben vor allem vermehrt Gäste wieder aus dem Ausland nach Niederösterreich gebracht. Heuer waren um knapp 60 Prozent mehr Gäste aus dem Ausland und 22Prozent mehr inländische Gäste bei uns als im Vorjahr. Eine Rolle spielt dabei natürlich auch die Zahl der Betten, die wir um 2,1 Prozent auf rund 72.300 Gästebetten steigern konnten“, bilanziert Tourismuslandesrat Jochen Danninger das letzte Jahr.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, führt dies auf neue touristische Initiativen, die im Land gesetzt wurden, zurück: „Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, aus Niederösterreichs Ausflugsgästen auch mehr Nächtigungsgäste zu machen. Dies gelingt uns mit innovativen, spannenden Angeboten und einem stimmigen Gesamterlebnis für unsere Besucherinnen und Besucher. Neue, mehrtägige Radangebote und kulinarische Reisen, ein ganzjähriges Bergerlebnis, die facettenreichen Kunst- und Kulturinstitutionen im Festival-Land Niederösterreich, ein neuer Reiseführer, die Veranstaltungsreihe Kultur bei Winzerinnen und Winzern, bis hin zur Kampagne für Niederösterreichs Städte sind nur einige Beispiele unserer Arbeit. Neue Entdeckertouren durch Niederösterreich werden in wenigen Monaten vorgestellt.“

Bereits beantragen können touristische Betriebe die neue Gastgeber-Förderung. Sie besteht aus „einem Gastgeber-Call 2023 für kleinere Investitionen ab 5.000 Euro. Dafür stellen Land und Wirtschaftskammer Niederösterreich ein Budget von insgesamt 1 Million Euro zur Verfügung. Ziel ist es, Projekte zu unterstützen, die das Erscheinungsbild, wie beispielsweise die Ausstattung in den Gasträumen, verbessern. Wir unterstützen aber auch Investitionen in den Küchen, beispielsweise den Ankauf von energiesparenden Geräten“, so Danninger.

Zufrieden zeigt sich der auch mit dem laufenden Winter. Im Hinblick auf die Semesterferien könne man rund 120 Pistenkilometer und 55 Lifte anbieten. Das seien 70 Prozent aller verfügbaren Kapazitäten in Niederösterreich.