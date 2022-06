NH Hotels tritt Global Hotel Alliance bei

Die Global Hotel Alliance (GHA) ist eine der weltweit größten Allianzen unabhängiger Hotelmarken. Mit dem Beitritt will die NH Hotel Group ihre Pläne im Luxussegment forcieren sowie neue Märkte erschließen. „Der Beitritt zur GHA und die Übertragung in NH Discovery ist ein wichtiger Meilenstein für die NH Hotel Group in einer Zeit, in der sich der Reise- und Gastgewerbesektor wieder erholt, wie die ermutigende Trendwende in unseren ersten Quartalsergebnissen zeigt. Dies ebnet den Weg für Wachstum, denn Dank der geografischen Präsenz der GHA kommen auch wir der steigenden Nachfrage in neuen Märkten besser nach“, gab NH Hotel Group CEO Ramon Aragones den Schritt bekannt.

Mit dem Eintritt verbunden ist auch die Umwandlung des Treueprogramms NH Rewards zu NH Discovery. Damit soll ein Hotelangebot mit mehr als 800 Hotels und Resorts, welches sich über 40 Marken in 100 Ländern verteilt, entstehen.