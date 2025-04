Neuigkeiten in den Disneyland Paris Hotels

Pünktlich zum 33-jährigen Jubiläum am 12. April 2025 hat Disneyland Paris zahlreiche neue Projekte und Weiterentwicklungen vorgestellt. Im Zentrum steht dabei neben der Umgestaltung des Walt Disney Studios Parks (künftig unter dem Namen Disney Adventure World) auch die Weiterentwicklung der Disney Hotels und Gastronomie. Die Transformation ist Teil einer groß angelegten Investition von zwei Milliarden Euro, die 2018 angekündigt wurde.

Disneyland Hotels

Zwei der sieben offiziellen Hotelanlagen des Resorts werden weiterentwickelt. Ab 2026 wird die Disney Sequoia Lodge umfassend renoviert. Die 1.010 Zimmer und öffentlichen Bereiche erhalten ein neues Design, das die Natur und die Tierwelt in den Mittelpunkt stellt. Inspiration liefern Disney-Figuren, die im Wald leben – darunter Klassiker wie Bambi. Das Hotel bleibt während der Renovierung geöffnet, die Arbeiten erfolgen in mehreren Phasen. Die Disney Davy Crockett Ranch, nur wenige Autominuten von den Parks entfernt, erhält neue thematisierte Blockhütten. Das Design ist inspiriert von Figuren wie Donald, Daisy und den Pfadfindern des Fähnleins Fieselschweif. Ab dem 12. Juni 2025 können die ersten neuen Hütten für Aufenthalte nach den Sommerferien gebucht werden.

Disneyland Gastronomie

Die Brasserie Rosalie, bereits Ende 2023 eröffnet, erweitert ihr Angebot ab Frühjahr 2025 um eine Seeterrasse mit sommerlichen Speisen. Im Herbst 2025 folgt die Wiedereröffnung der Sports Bar & Lounge im neuen Design. Für 2026 sind zwei neue Gastronomieangebote geplant. Ein neu gestaltetes McDonald’s mit innovativer Architektur sowie Casa Giulia, ein italienisches Restaurant über drei Etagen, betrieben von Bertrand Hospitality. Zudem bieten die neuen Attraktionen und Themenbereiche im Disney Adventure World gastronomische Angebote. Das Schnellrestaurant The Hollywood Gardens Restaurant mit amerikanischen Klassikern, der Snack-Stand Searchlight Snacks sowie ein Restaurant im neuen World of Frozen Themenbereich werden bald zur Verfügung stehen. Auch das Disney Village wird modernisiert. Zwei neue Shops – Disney Glamour und Disney Style – wurden bereits eröffnet. Am 19. April folgen ein neugestalteter LEGO Store sowie der Einrichtungsshop Deco by Disney, der auch exklusive Produkte anbietet. Im Herbst 2025 wird der bisherige Disney Store geschlossen und durch den neuen Disney Wonders Shop ersetzt, der Produkte aus allen großen Disney-Franchises vereint.

(PA/red)