Neues Luxushotel eröffnet in Dubai

Mit Atlantis The Royal hat in Dubai ein weiteres Großprojekt im Bereich der Luxushotellerie seine Türen geöffnet. Das Hotel auf der künstlichen Insel Palm Jumeirah wurde von der international tätigen Architekturfirma Kohn Pedersen Fox Associates entworfen und erstreckt sich über eine Fläche von rund 406.000 Quadratmetern. Betreiber ist die Hotelgruppe Kerzner International, die unter anderem auch für Atlantis The Palm bekannt ist.

Architektur und Design

Das Gebäude ragt 43 Stockwerke beziehungsweise 178 Meter in die Höhe und ist durch eine markante, terrassenartige Bauweise geprägt. Das Designkonzept sieht eine vertikale Aufteilung in einzelne Baublöcke vor, zwischen denen Freiflächen, Pools und Höfe integriert wurden. Eine verbindende Skybridge bildet ein zentrales architektonisches Element. Insgesamt umfasst das Hotel 795 Wohneinheiten, darunter Standardzimmer, Suiten und sechs Signature Penthouses. Einige der Unterkünfte verfügen über private Infinity-Pools. Die Innenräume wurden von verschiedenen Designstudios gestaltet, unter anderem GA Design und Sybille de Margerie Interiors.

Kulinarisches und Erholungs-Angebot

Atlantis The Royal beherbergt 17 Restaurants und Bars, darunter acht unter der Leitung international bekannter Küchenchefs wie Heston Blumenthal, José Andrés und Gastón Acurio. Das gastronomische Angebot reicht von persischer über mediterrane bis hin zu asiatischer Küche. Das Hotel bietet eine Vielzahl an Freizeit- und Wellnessmöglichkeiten. Der Spa- und Fitnessbereich „Awaken Wellness“ erstreckt sich über mehr als 5.000 Quadratmeter und umfasst unter anderem ein Hamam, Behandlungsräume sowie Innen- und Außenpools. Für Familien stehen ein Kinderclub, Babysitting-Services und Zugang zum benachbarten Aquaventure Waterpark zur Verfügung, der laut Betreiberangaben über 100 Rutschen und Attraktionen bietet. Zu den auffälligen Elementen des Resorts zählen verschiedene Wasserinstallationen – darunter eine Kombination aus Wasser- und Feuerspielen – sowie ein Quallen-Aquarium mit rund 4.000 Tieren. Auch mehrere Kunstwerke und Skulpturen sind über das Gelände verteilt. Für geschäftliche Veranstaltungen und private Feiern stehen verschiedene Veranstaltungsräume zur Verfügung, darunter ein großer Ballsaal, Meetingräume sowie ein Außenbereich für Events. Eine eigene VIP-Lounge und ein Helipad ergänzen das Angebot.

(PA/red)