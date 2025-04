Neues Hotel im Palais Mailberger Hof eröffnet

Mitten im ersten Bezirk Wiens wurde ein traditionsreiches Gebäude einer neuen Nutzung zugeführt: Das Palais Mailberger Hof öffnete nach umfangreicher Renovierung als Hotel seine Tore. In unmittelbarer Nähe zu Sehenswürdigkeiten wie dem Stephansdom und der Wiener Staatsoper ergänzt das Haus das wachsende Portfolio der Schiehser-Hotelgruppe – es ist das 18. Hotel des jungen Unternehmens unter der Leitung von Alexander Schiehser.

Neues Design

Für die Umgestaltung des denkmalgeschützten Palais war das Wiener Architekturbüro BWM Designers & Architects verantwortlich. Die Kombination aus barocken Elementen, reduziertem Design und zeitgemäßer Ästhetik soll dem Hotel ein unverwechselbares Erscheinungsbild verleihen. Originaler Stuck, klassisches Wiener Geflecht und moderne Materialien verbinden sich zu einem Interieur, das sowohl historische Eleganz als auch wohnliches Ambiente vermitteln soll. Auch ein begrünter Innenhof, der als ruhiger Rückzugsort abseits des städtischen Trubels dienen kann, ist vorhanden.

Neue Adresse für Qualitätstourismus

Alexander Schiehser, Gründer der gleichnamigen Hotelgruppe, sieht in dem neuen Stadthotel ein Aushängeschild für einen nachhaltigen und qualitätsorientierten Tourismus in Wien. „Unser Hotel Palais Mailberger Hof steht als neues Stadthotel im denkmalgeschützten Kleid für jenen Qualitätstourismus, den Wien und die Wiener sich wünschen. Wir sind ein einmaliger Rückzugsort für all jene Gäste, die in das historische, das kulturelle und auch das zeitgenössische Leben in unserer Stadt voll eintauchen und jeden Tag wieder zu uns, in ihr entspanntes Refugium mit Champagner-Bar, heimkehren möchten“, so Schiehser. Zum Angebot des Hotels zählen 50 individuell gestaltete Zimmer, die sowohl moderne Annehmlichkeiten als auch traditionelle Handwerkskunst vereinen. Besondere Akzente setzen Elemente wie stuckverzierte Decken oder ein original erhaltener Kachelofen in einer der Suiten. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Saunabereich.

Historisches Gebäude

Das Palais Mailberger Hof blickt auf eine jahrhundertelange Geschichte zurück. Es wurde im 15. Jahrhundert errichtet und war lange Teil der Mailberger Kommende des Malteserordens, in dessen Besitz es rund 250 Jahre verblieb. Heute steht das Gebäude unter Denkmalschutz und zählt zu den architektonischen Juwelen der Wiener Innenstadt. Mit seiner zentralen Lage und dem besonderen Charakter möchte sich das Hotel sowohl an Kulturreisende als auch an Geschäftsreisende und Wochenendurlauber richten.

(PA/red)