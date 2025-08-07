Neues Hilton-Juwel auf der Insel Ugljan

Mit dem Hotel Preko Ugljan Island, Curio Collection by Hilton, ist Hilton ein bemerkenswerter Coup gelungen: Erstmals eröffnet die Hotelgruppe ein Haus auf einer kroatischen Insel – und zwar an prominenter Stelle im Ort Preko, nur 25 Fährminuten von Zadar entfernt.

Das neue Haus zählt 65 Zimmer, darunter sieben Suiten, die modernes Design mit Elementen dalmatinischer Wohnkultur verbinden. Natürliche Materialien, beruhigende Erdtöne und bodentiefe Fenster sorgen für ein stilvolles Ambiente, das sich in die mediterrane Landschaft einfügt. Ein Poolbereich, ein Spa mit Sauna sowie eine großzügige Gartenanlage laden zur Entschleunigung ein – inklusive Sonnenuntergangsblick auf die Adria.

Regionale Küche mit Handschrift

Kulinarisches Herzstück ist das Restaurant Terra, das regionale Zutaten mit kreativer Küche kombiniert. Die Speisekarte bietet fangfrische Meeresfrüchte, Safran-Risotto, Lammgerichte und asiatisch inspirierte Kompositionen. Nachhaltigkeit spielt dabei eine zentrale Rolle – das Hotel kooperiert mit lokalen Fischern und Bauern, um Frische und Authentizität sicherzustellen.

Impulse für die Region

Das Hotel wurde an der Stelle des ehemaligen Hotel Preko errichtet und versteht sich als Brücke zwischen Tradition und Moderne. Die Leitung liegt in den Händen von Anita Matešić, die betont, dass das Haus ganzjährig betrieben wird und überwiegend mit lokalen Mitarbeitenden besetzt ist. Damit soll das Hotel nicht nur touristisch, sondern auch wirtschaftlich zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen. Die Europäische Union hat das Projekt kofinanziert.

Standort mit Perspektive

Preko gilt als charmantes Inselzentrum mit guter Anbindung an das Festland. Vom Hotel aus lässt sich die Insel Ugljan – bekannt für ihre Olivenhaine, Wanderpfade und das Fort St. Michael – bequem erkunden. Auch Bootstouren zu benachbarten Inseln wie Pašman oder Dugi Otok sind möglich. Mit dem Neuzugang auf Ugljan erweitert Hilton seine Präsenz entlang der Adriaküste und setzt dabei auf gehobenen Individualtourismus mit lokaler Verankerung.

