Neues Hilton Hotel in Klagenfurt

Die weltbekannte Hotelkette Hilton soll in den nächsten zwei Jahren in der Innenstadt ein weiteres Hotel unter ihre Fittiche nehmen. Der Rennaissancepalais „Salzamt“ wurde schon vor einigen Jahren von der Immobilienfirma Lilihill ersteigert. Nun wollen sie bis zu 22,3 Millionen Euro in Die Sanierung und den Umbau des Gebäudes stecken. Laut der Firma Lilihill soll das Hotel in neuer Form als „Curio Collection by Hilton“ bereits im Herbst 2024 die Eröffnung feiern.

Das Hotels soll eine Fläche von bis zu 5.500 Quadratmetern Bruttogeschoßfläche vorweisen können. In Planung sind 75 Zimmer und die Schaffung von 50 neuen Arbeitsplätzen. Mit diesem Vorhaben ist auch eine Vergrößerung des Gebäudes notwendig. Ein Nebengebäude soll dazu gebaut werden, in welchem dann ein Reisebüro seinen Platz haben wird. Eine große, schöne Dachterasse soll auch in Planung sein, um einen schönen Blick über den Neuen Platz zu erhaschen.

APA/Red.