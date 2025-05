Neues Fachbuch für professionelle Weinberatung

Kalk&Kegel bringt mit dem neuen SOMM.BOOK 2025 ein hochwertiges Fachbuch auf den Markt – verfasst von den besten Sommelièren und Sommeliers des Landes. Auf 240 Seiten finden sich Verkaufsstrategien, Winzer-Tipps, persönliche Empfehlungen und über 400 Verkostungsnotizen – formuliert so, wie Profis ihren Gästen Wein erklären.

Mit an Bord sind bekannte Namen wie Alexander Koblinger (Döllerer), René Antrag (Steirereck), Katharina Gnigler (Bootshaus), Christian Zach (Weinbank), Sebastian Gabriel (Palais Coburg), Magdalena Gleiss (Obauer) und viele mehr – bis hin zur in New York tätigen Katja Scharnagl. Als Teil der Redaktion fungierte auch die frühere Gault&Millau-Expertin Petra Bader.

Herausgeber Michael Pöcheim-Pech sieht das Buch als „wertvolles Nachschlagewerk für die Sommellerie und als Impuls für heimische Bio- und Naturweine“. Auf eine Punktevergabe verzichtet das Werk bewusst – „weil lebendige Weine sich nicht in Zahlen pressen lassen.“

Neben Weinen widmet sich das SOMM.BOOK auch Sake, alkoholfreien Essenzen wie jenen von Obsthof Retter, sowie den besten Händlern Österreichs.

Das Buch wurde bereits an die 1.000 besten Restaurants des Landes verschickt und ist nun auch im Handel erhältlich. Preis: 39 Euro, erhältlich im Shop auf kalkundkegel.com.

(PA/red)