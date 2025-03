Neues Bio-Konzept für Hotel MOOONS Vienna

Das Boutiquehotel MOOONS Vienna führt ab April 2025 neue Maßstäbe in Zusammenarbeit mit den preisgekrönten TressBrüdern ein neues kulinarisches Konzept ein. Den Gästen wird hochwertiges, biozertifiziertes Essen rund um die Uhr geboten.

Die TressBrüder in der Hotel-Gastronomie

Die TressBrüder, bekannt für ihre nachhaltige Bio-Küche, präsentieren im MOOONS Gerichte, die Mensch und Natur in den Mittelpunkt stellen. Sie setzen dabei auf ihre fünf Bio-Restaurants sowie Catering und Convenience-Produkte im Einzelhandel. Die Gerichte von Simon Tress, dem ersten und einzigen Bio-Spitzenkoch Europas mit einem Michelin-Stern (2024), kommen fertig zubereitet ins MOOONS und erhalten dort von den Köchen vor Ort den letzten Schliff. „Wir freuen uns, mit den TressBrüdern ein neues Konzept realisiert zu haben, das unsere Gäste hochwertig und energiereich durch den Tag begleitet: gutes Essen – jederzeit verfügbar, ganz wie in einer Raumstation“, sagt Michael Wagner, COO der MHP Hotel Group, anspielend auf das Thema des Hotels.

Galaktischer Genuss

Das Architekturbüro HildmannWilke aus München ließ sich für das neue Design von der Magie des Mondes inspirieren. Die MOOONS Bar versteht sich als „Homebase for Explorers“ und weckt mit fantasievollen Raumelementen kosmische Assoziationen. Durch die sanfte Lichtführung werden schimmernde Mondfarben erschaffen. 45 Sitzplätze stehen in der Bar zur Verfügung. Im Sommer können die zusätzlichen Sitzplätze in der begrünten Gartenoase „Outer Space“ benutzt werden. Unverändert bleibt die exklusive MOOONS Dachterrasse mit Rooftop-Bar.

Vegetarische und vegane Speisen

Die Speisekarte bietet eine Auswahl an handwerklich zubereiteten Gerichten aus frischen Bio-Zutaten, wobei der Schwerpunkt auf vegetarischen und veganen Optionen liegt. Auf Wunsch gibt es auch Speisen mit Bio-Fleisch aus nachhaltiger Zucht. Als Vorspeise wird beispielsweise Frischkäse-Nougat im Kokosmantel, begleitet von eingelegten Radieschen, Paprika-Zwiebel-Chutney und Kräuterdip, serviert (10,50 Euro). Danach stehen unter anderem Kräuter-Linguine mit getrockneter Tomate, Kapern, Gemüsepüree und Jus (15,50 Euro) oder Rinderragout mit orientalischen Aromen (17,50 Euro) zur Auswahl. Gäste können ihr Menü individuell nach Wunsch aus verschiedenen Komponenten zusammenstellen. Zusätzlich gibt es vier bis fünf eigens kreierte Signature-Drinks, die die Getränkekarte abrunden.

