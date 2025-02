Neuer Starbucks in der Wiener Innenstadt

Mit der Eröffnung eines neuen Starbucks Coffee Houses in der Singerstraße 2 baut die internationale Kaffeehauskette ihre Präsenz in Wien weiter aus. Nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt, positioniert sich der Store gezielt in einer hochfrequentierten Lage, um sowohl Touristen als auch Einheimische anzusprechen. Besonderer Fokus liegt auf einem schnellen To-Go-Service, der sich an das urbane Leben der Innenstadt anpasst. Für eine kurze Kaffeepause stehen dennoch einige Sitzplätze zur Verfügung.

Die feierliche Eröffnung fand am heutigen Freitagvormittag mit einem Ribbon Cutting statt. Der Store ist modern gestaltet und setzt auf florale Elemente, um eine einladende Atmosphäre zu schaffen. Ziel ist es, die Ästhetik der Wiener Innenstadt aufzunehmen, während Starbucks gleichzeitig seinem bekannten Stil treu bleibt.

To-Go-Konzept für die Wiener Innenstadt

Das Konzept des neuen Stores richtet sich vor allem an Menschen, die ihren Kaffee schnell mitnehmen möchten. Die Innenstadtlage zieht zahlreiche Berufstätige, Passanten und Touristen an, die zwischen Terminen oder beim Stadtbummel eine kurze Kaffeepause einlegen. Starbucks Österreich sieht darin eine ideale Ergänzung zum bestehenden Filialnetz.

Nachhaltigkeitsaspekt im Fokus

Der Store ist zudem Teil der „Greener Stores“-Initiative von Starbucks, mit der ressourcenschonende Lösungen und nachhaltige Maßnahmen vorangetrieben werden. Ziel ist es, den ökologischen Fußabdruck der Stores weiter zu minimieren.

Expansion in Wien setzt sich fort

Mit der Eröffnung in der Singerstraße bleibt Starbucks auf Wachstumskurs in Wien. Die Kette verfolgt die Strategie, sich gezielt in gut frequentierten Stadtlagen zu positionieren, um sowohl Stammgäste als auch neue Kundengruppen anzusprechen.

Die Wiener Kaffeekultur ist von starken lokalen Akteuren geprägt, doch internationale Marken wie Starbucks haben sich längst einen festen Platz im Stadtbild gesichert. Das neue Coffee House zeigt, dass Konzepte mit klarer Zielgruppe – hier vor allem das schnelle To-Go-Geschäft – auch in der traditionsreichen Wiener Kaffeehausszene ihren Platz finden.

(PA/red)