Neuer Sommer im Du Lac et Du Parc

Inmitten eines weitläufigen Parks verbindet das Du Lac Et Du Parc Grand Resort mediterrane Natur, modernen Komfort und neue Services – von kulinarischer Vielfalt bis hin zu digitaler Gesundheitsbetreuung – und möchte sich damit an Familien, Aktivurlauber und Erholungssuchende gleichermaßen richten.

Neuer QuraKare-Service

Ein herausragendes Highlight soll der neue QuraKare-Service sein, der Gästen rund um die Uhr Zugang zu einer digitalen Gesundheitsberatung sowie einem Netzwerk medizinischer Einrichtungen bietet. Gäste erhalten eine persönliche QuraKare-Karte, die den Zugang zur digitalen Gesundheitsplattform ermöglicht. Bei gesundheitlichen Anliegen stehen erfahrene Haus- und Kinderärzte per Telemedizin zur Verfügung. Zusätzlich sollen Gäste von einem erstklassigen Netzwerk an ärztlichen und zahnärztlichen Einrichtungen in der Region profitieren, was für maximale Sicherheit und sorgenfreies Reisen sorgen soll.

Kulinarische Erlebnisse

Das neugestaltete Aria – Italian Restaurant entführt die Gäste in die Welt der authentischen italienischen Küche. Mit frischen, hausgemachten Köstlichkeiten und einem eleganten Design möchte das Restaurant ein kulinarisches Erlebnis der Extraklasse bieten. In den Sommermonaten lädt die Terrasse dazu ein, die authentischen Aromen unter freiem Himmel zu genießen – umgeben von der üppigen Natur des Parks und begleitet von einer sanften Brise vom See.

Wohnen im Grünen

Die Unterkünfte des Resorts sollen für jeden Geschmack das perfekte Refugium bieten: von modernen, lichtdurchfluteten Suiten über geräumige Doppel- und Familienzimmer bis hin zu privaten Bungalows. Stilvolles Design, warme Farbtöne und traumhafte Ausblicke auf die mediterrane Gartenlandschaft wollen dabei eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Das Armonia Spa & Fitness Center mit Innenpool, Whirlpool, Saunen, Dampfbädern und wohltuenden Massagen sorgt für Entspannung.

Aktivurlaub

Der Gardasee ist ein Paradies für Natur- und Sportbegeisterte. Direkt vom Resort aus starten die Gäste zu Segel-, Surf- oder Kitesurf-Abenteuern, erkunden mit dem Fahrrad die umliegenden Hügel oder wagen sich auf herausfordernde Klettertouren. Wer es ruhiger mag, genießt die Landschaft bei einem Spaziergang durch die Weinberge und Olivenhaine oder bei einer romantischen Bootsfahrt auf dem glitzernden Wasser. Das Du Lac et Du Parc Grand Resort ist auch für Familien geeignet. Während die kleinen Gäste im Kinderclub betreut werden und sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen können, genießen die Eltern entspannte Stunden im Spa oder am Pool. Die weitläufigen Grünflächen bieten viel Platz zum Spielen und Toben, und die süßen Hasen Beatrice, Ginevra und Giuletta warten schon auf Besuch.

(PA/red)