Neuer Luxus-Hotspot am Gardasee

Ein exklusives Hideaway für Anspruchsvolle entsteht derzeit am Südwestufer des Gardasees: Mit dem „Falkensteiner Park Resort Lake Garda“ entwickelt die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) ein visionäres Urlaubsdomizil, das Luxus, Naturverbundenheit und Design vereint. In bester Lage der charmanten Stadt Salò wird bis 2027 ein Ensemble aus 5-Sterne-Hotel und 170 Premium Living Apartments realisiert – eingebettet in einen botanischen Park, gestaltet vom international renommierten Landschaftsarchitekten João Nunes.

Architektur und Interior Design stammen aus der Feder von Stararchitekt Matteo Thun, der das Resort als Rückzugsort konzipiert hat, der sich harmonisch in die Region einfügt. Mediterrane Vegetation, nachhaltige Bauweise (LEED-vorzertifiziert) und das Element Wasser als zentrales Gestaltungselement prägen das Erholungskonzept.

Erholung zu jeder Jahreszeit

Das neue Hotel umfasst 97 Zimmer und Suiten und spricht Familien, Paare und Freundesgruppen gleichermaßen an. In der warmen Jahreszeit sorgt ein breites Aktivangebot von Wandern über Biken bis hin zu Weinverkostungen für Abwechslung. In den kühleren Monaten steht Wellness im Acquapura SPA im Mittelpunkt.

Die luxuriösen Apartments verbinden zeitloses Design mit Privatsphäre und Servicekomfort. Die ersten 96 Einheiten eröffnen 2025, der gesamte Komplex ist 2027 fertiggestellt. Finanziert wird das 140-Millionen-Euro-Projekt u. a. durch private Investoren sowie über die hauseigene Crowdinvesting-Plattform FMTG Invest.

„Wir schaffen einen Ort, der unseren hohen Standards entspricht und die Essenz des Gardasees in sich trägt“, sagt CEO Otmar Michaeler. Mit dem neuen Resort setzt Falkensteiner ein starkes Zeichen für die Zukunft des nachhaltigen Luxusreisens.

(red)