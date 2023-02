Neuer geschmacklicher Seeweg – Spelunke

Kreativ und eigensinnig. ehrlich und leidenschaftlich

Die SPELUNKE ist berühmt-berüchtigt für seine gastronomischen Auszeichnungen, gilt als hyperkreativ und Stilikone. Nun gesellt sich zu diesem Potpourri an Charakterzügen noch ein weiterer: Küchenchef Ralph Kampf wurde für seine SPELUNKE-Kreationenmit einer Gault&Millau Haube ausgezeichnet. Kein Wunder, österreichisch-mediterraner Genuss und beste, regionale Zutaten sind hier an der Tagesordnung.

Die Kombüse der SPELUNKE begeistert mit ihrer Vielseitigkeit und einer quartalweise wechselnden Karte. G’schichten aus der Pfanne und vom Blech, ein Haufen Gesundes und Salate für die Braven versprechen Genuss auf höchstem Niveau und kulinarische Gaumentänze. Gegen den Strom zu schwimmen, innovative Gerichte und dem Status Quo zu widersprechen ist in der SPELUNKE keineswegs Meuterei, sondern gehört zum guten Ton.

„Nichts ist langweiliger, als immer auf den gleichen Gewässern zu segeln. Wir legen Wert darauf, dass sich unsere Küchen-Brigade jedes Quartal neu erfindet, um am Puls der Zeit zu bleiben“, erklärt Küchenchef und Haubenkoch Ralph Kampf.

Als Vorspeisen präsentieren die Küchen-Maestros eine kleine, aber feine Palette, die von Falafel mit Süßkartoffel-Püree, Schaffrischkäse mit Haselnuss, gebackenem „Paolo Parisi“-Ei, Wagyu Beef, Thunfisch Tatar bis zum knusprigen Ochsenschleppreicht. Salate à la Schwarzwurzel und Oktopus ergänzen an der Seite von Wiener Erdäpfelsuppe sowie Rind- und Muschelsuppedas Vorspeisenangebot.

Die Hauptspeisen sind das Highlight der SPELUNKE-Seefahrt.Egal, ob Fisch, Fleisch, glutenfrei, vegetarisch oder vegan – in der SPELUNKE kümmert man sich um jeden Seemann und jede Seefrau. Gegrillter Seesaibling umarmt von Portweinrisotto, Oktopus mit Hummerpüree eine ganze Dorade oder bodenständige Fish and Chips – hier genießt man bodenständig auf Haubenniveau.

Neben Pastagerichten wie hausgemachten Gnocchi oder Ravioli überzeugt auch das vegane Mais- & Kürbis-Duett. Für alle Fleischliebhaber:innen bietet die SPELUNKE besondere Schmankerl wie saftige Maishendlbrust oder geschmorte Kalbsbackerl. Wer es lieber vom Grill mag, der darf sich über saftiges Rinderfilet, Wagyu Rib Eye und Kalbskotlett freuen.

„XO“ … GOOD TO KNOW: viele der Fleischsorten in der SPELUNKE sind „XO“, was für Extra Old steht. Dieser neue Trend bei der Fleischreifung geht zurück auf jahrhundertealte Traditionen des Fleischerhandwerks: Aromatisches Fleisch von ca. 10-18 Jahre alten Milchkühen wird im Dry-Aging-Verfahren ca. acht Wochen in speziellen, gekühlten Reifekammern gelagert und gewinnt durch den langen Reifeprozess an Aromaintensität und Mürbheit. Für Liebhaber:innen des puren, kompromisslosen Fleischgeschmacks sind diese Fleischstücke eine absolute Delikatesse.

SÜSS AUF SEE. Die SPELUNKE begeistert alle Naschkatzen mit Nachspeise-Klassikern und kreativen Dessert-Variationen. Unter anderem werden die Gäste mit Valrhona Haselnussschnitten, Tonkabohnenmousse oder Creme Karamell verführt.

A little shot kills nobody: DIE SPELUNKE BAR & DRINKS.

Das Gefühl, bei leichtem Seegang über Deck zu laufen, ist keine Todsünde! Eine Portion Maßlosigkeit und Ausschweiferei hat in der SPELUNKE allemal Platz. Dass das Leben gefeiert und der Genuss zelebriert wird, dafür sorgen Barchef Jonathan Frimpong und sein Team mit einer breitgefächerten Barkarte, Snacks und Spezialitäten.

Darf es als Aperitif ein Glas Champagner oder Spumante sein? Die SPELUNKE schenkt gerne ein Glas Prosecci Superiore Brutvom Weingut Bepin de Eto, Deutz, Dom Perignon oder Roederer Cristall ein.

Die Barkarte überzeugt Gestrandete außerdem mit einer feinen Selektion an kreativen Signature Cocktails und alkoholfreien Drinks. Das Bar-Team erklärt auch gerne, welche Zutaten es ins Glas geschafft haben. Für echte Seeleute hält die SPELUNKEbestes Bier aus Wien sowie eine große Auswahl an Likören und Obstbränden bereit. Prost!

Mit Barsnacks wie der Kaviar-Royal Ossetra Selection bis hin zu einer großen Auswahl an köstlichen Kroketten und extravaganten Pommes ist garantiert für jeden Geschmack etwas dabei.

You have to sea this: INTERIOR & KUNST IN DER SPELUNKE.

Wo Gemütlichkeit an erster Stelle steht, da kann man sich nur wohlfühlen! In Sachen Interior zeigt die SPELUNKE sich seit 2023 im frischen Look: alle Sitzbänke und Sessel wurden neu gefertigt und auch der Barbereich erstrahlt in neuer Pracht.

„Mit der Bar haben wir einen eigens designten Bereich geschaffen, an dem unsere Gäste weiterhin entspannt und easy auf einen Drink vorbeikommen können“, so SPELUNKE-Betreiber Werner Helnwein über die Vision hinter der Bargestaltung.

Durch eine Vielzahl echter Pflanzen – und sogar einer Pflanzenwand – ist das Lokal nun noch freundlicher und heller. Der Service wurde mit elegantem Porzellan von „Serax“ausgestattet, um die Kunstwerke der Küche auf eine ebenbürtige Leinwand zu setzen.

Das SPELUNKE Highlight 2023: das neue und in Wien einzigartige SPELUNKE-Aquarium. Die aufwendige Sonderanfertigung mit maßgeschneidertem Rundbogen und einem Fassungsvermögen von 1.500 Litern beherbergt über 100 Quallen.

„Wir wollen unseren Gästen immer ein neues Erlebnis bieten und sie bei jedem Besuch begeistern. Das Aquarium ist ein echter Hingucker und hat bereits für einige ‚WOW-Momente‘ gesorgt“,so Werner Helnwein über die ersten Reaktionen auf das Aquarium.

WHERE INTERIOR MEETS ART. Das Lokal ist bekannt für seine außergewöhnlichen Installationen des Graffitikünstlers Akira Sakurai. In den Nischen und an den Wänden befinden sich mehrere großflächige Graffitis des Künstlers. Hauptbild ist das rund 40 Quadratmeter große, zehn Meter lange und aus einzelnen Betonfertigteilen bestehende Gruppenbild. Bei Einbruch der Dunkelheit wird den Figuren des Bildes durch Licht und Animationen über einen Deckenprojektor Leben eingehaucht.

Lichtgestalter Alexander Magyar erklärt: „Selbst für die Selfie-Generation ist vorgesorgt. Für das schnelle Selbstporträt steht ein entsprechender ‚Bühnenplatz‘ mit asymmetrischen Strahlern zu Verfügung.“

Die Innenraumgestaltung ist dabei bewusst dunkel gehalten. Sie spielt mit dem urbanen Kontext, stellt Referenzen zu unkonventionellen Räumen her und interpretiert sie neu.

SATURDAY MUSIC CLUB

Jeden Samstag von 10 bis 16 Uhr können Feinschmecker mit dem köstlichen Saturday Music Club der SPELUNKE ins Wochenende starten. Die Live-Band „Jazzophoniker“ sorgt für eine unvergessliche Stimmung und die Speisekarte hält jede Menge Gaumenfreuden bereit.