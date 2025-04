Neuer General Manager von zwei Wiener Hotels

Seit dem 1. Januar 2025 führt Michael H. Dorfer als Complex General Manager gleich zwei Wiener Hotels von H World International: das Jaz in the City Vienna und das IntercityHotel Wien am Westbahnhof.

Zweites Hotel nach erstem Erfolg

In der neuen Doppelfunktion freut sich Dorfer besonders darauf, internationale und lokale Gäste in den beiden Hotels im Herzen von Wien willkommen zu heißen. Bereits seit Oktober 2022 führt Michael H. Dorfer das Jaz in the City Vienna, ein Lifestyle-Hotel im 6. Bezirk, das vor allem kunst- und kulturinteressierte Reisende anzieht. Nur zehn Minuten zu Fuß entfernt liegt das IntercityHotel Wien, das sich im 7. Bezirk auf der belebten Mariahilfer Straße befindet und als idealer Ausgangspunkt für Geschäftstermine oder Kulturtrips dient. „Das junge Designhotel Jaz in the City Vienna hat vor ein paar Jahren die Bühne in Wien betreten. Mein Fokus liegt hier weiterhin darauf, unser Haus auch allen Wienern mit all seinen Vorzügen zu präsentieren“, erklärt Dorfer.

Ziel der Zusammenarbeit

Neben der Leitung der beiden Häuser sieht Dorfer auch großes Potenzial für Synergien zwischen den Teams der beiden Hotels. Besonders in den Bereichen Recruiting und Weiterbildung erhofft sich der Hotelier neue Impulse. „Die Zusammenarbeit der beiden Teams wird neue, wertvolle Ideen entstehen lassen und damit spannende Impulse für unseren Arbeitsalltag bringen. Gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass wir durch den häuserübergreifenden Austausch die Servicequalität kontinuierlich verbessern und unseren Gästen noch mehr tolle Erlebnisse bieten werden“, so Dorfer. Mit dieser Doppelfunktion trägt er dazu bei, das Angebot des H World International Portfolios in der österreichischen Hauptstadt weiter auszubauen.

